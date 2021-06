Olimpiadi Tokyo, svelato il poster ufficiale firmato Tokolo Asao: diversità e solidarietà

by Davide Triolo

Olimpiadi Tokyo 2020 - Logo ufficiale

L’artista e graphic designer Tokolo Asao ha creato dei poster iconici per rappresentare le i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, in programma durante l’estate 2021. Il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Paralimpico Internazionale hanno selezionato due tra le immagini proposte da Tokolo, preferendole a oltre venti opere candidate a simboleggiare lo storico evento in terra nipponica; una commistione di colori per rafforzare il concetto di solidarietà verso la diversità: un motivo a scacchi armonico, appunto per esaltare l’unità del genere umano. Di seguito le parole di Angelita Teo, direttrice della Fondazione Olimpica per la Cultura e il Patrimonio: “Il poster scelto articola temi per abbracciare la diversità e la solidarietà; messaggi fondamentali, che i Giochi Olimpici hanno sempre apprezzato, mentre lavoriamo per creare un mondo in cui le persone siano indissolubilmente legate l’una all’altra“.

I POSTER PER I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI TOKYO