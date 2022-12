Parigi 2024, Iba rinnova il contratto con Gazprom: il Cio minaccia di escludere la boxe

Attraverso un comunicato ufficiale, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha spiegato che la boxe rischia l’esclusione dai Giochi di Parigi 2024. “Il recente Congresso ha dimostrato ancora una volta che l’Iba non è interessato al pugilato o ai pugili, ma solo al proprio potere” si legge. Il riferimento è alla decisione dell’International Boxing Association (Iba), presieduta dal russo Umar Kremlev, di rinnovare il contratto di sponsorizzazione con la Gazprom. Incriminato inoltre il fatto che il presidente dell’Iba abbia minacciato di impedire ai suoi tesserati di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi e che il Congresso dell’Iba non abbia permesso a Boris van der Vorst di candidarsi contro Kremlev nonostante ne avesse la possibilità.

“L’estensione del contratto di sponsorizzazione con Gazprom come unico main sponsor dell’Iba rafforza le preoccupazioni e conferma che l’Iba continuerà a dipendere da una società ampiamente controllata dal governo russo – prosegue la nota, che poi conclude dicendo – Il Cio dovrà tenere conto di tutto ciò quando prenderà ulteriori decisioni, che potrebbero includere la cancellazione del pugilato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024“.