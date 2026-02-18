Bob a 4 Milano-Cortina 2026: Baumgartner davanti nelle prime due prove sul budello di Cortina

L’azzurro firma il miglior tempo sia nel primo sia nel secondo allenamento ufficiale. Svizzeri e tedeschi restano in scia sul tracciato “Eugenio Monti”.

Prima prova: Baumgartner parte forte

Inizia nel segno di Patrick Baumgartner la preparazione alla gara olimpica del bob a 4 maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano dedicato a Eugenio Monti, l’altoatesino ha fatto registrare il miglior tempo nel primo allenamento ufficiale, chiudendo in 54.94.

Un riferimento che gli ha permesso di precedere di 16 centesimi lo svizzero Michael Voigt. Terzo crono per il tedesco Johannes Lochner, fresco campione olimpico nel bob a 2, a 20 centesimi, stesso distacco dello svizzero Cédric Follador.

Subito dietro si è piazzato Francesco Friedrich, determinato a riscattare l’argento nel bob a 2, a 25 centesimi dalla vetta. Seguono Markus Treichl (+0.37), Jakob Mandlbauer (+0.48), Mihai Cristian Tentea (+0.49), Jinsu Kim (+0.59) e Martin Kranz (+0.65). Dodicesimo Adam Ammour a +0.70.

Un primo turno che ha delineato un gruppo compatto e molto competitivo.

Seconda prova: conferma azzurra e distacchi minimi

Nella seconda sessione Baumgartner ha ribadito la propria solidità, chiudendo nuovamente davanti con il tempo di 55.24. Questa volta in coabitazione con l’austriaco Markus Treichl, autore dello stesso riscontro cronometrico.

Alle loro spalle Michael Voigt ha fatto segnare 55.31, a soli 7 centesimi, mentre Cédric Follador si è fermato a 15 centesimi. Johannes Lochner è quinto, seguito dall’altro austriaco Jakob Mandlbauer a 28 centesimi.

Francesco Friedrich ha ottenuto il settimo tempo a +0.34, precedendo il cinese Kaizhi Sun (+0.35). Nona posizione condivisa per il canadese Taylor Austin e lo statunitense Kristopher Horn, entrambi a 37 centesimi.

Anche la seconda prova ha evidenziato un equilibrio marcato, con distacchi contenuti tra i primi dieci.

Il programma verso le medaglie

Il programma prosegue giovedì 19 febbraio con il terzo e quarto allenamento, a partire dalle ore 10.00. Venerdì 20 febbraio si disputeranno le ultime due prove ufficiali sempre dalle 10.00.

Da sabato 21 febbraio scatterà la competizione per le medaglie: prima manche alle 10.00 e seconda alle 11.57. Domenica 22 febbraio il gran finale con la terza discesa alle 10.00 e la quarta, decisiva, alle 12.15.

Baumgartner ha lanciato un segnale chiaro, ma la concorrenza resta serrata in vista delle manche ufficiali.

