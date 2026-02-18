Un husky invade la pista a Lago di Tesero: sorpresa nelle qualifiche della Team Sprint olimpica

Momenti di apprensione in Val di Fiemme durante la staffetta sprint femminile: scambiato per un lupo, era un cane sfuggito al proprietario.

“C’è un lupo in pista”: l’allarme durante la gara

Un episodio curioso ha animato le qualifiche della staffetta sprint femminile di sci di fondo, ultima prova a squadre del programma nordico dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in scena a Lago di Tesero.

Negli ultimi metri del rettilineo finale un husky ha fatto irruzione sulla pista, attirando immediatamente l’attenzione di addetti ai lavori e organizzatori.

“È stata la cosa più curiosa accaduta finora”, racconta con un sorriso Giovanni Plano, 54 anni, responsabile delle operazioni olimpiche in Trentino ed event general manager varesino che coordina anche l’attività ai trampolini di Predazzo. Plano spiega di seguire abitualmente le gare dalla sala giuria per mantenere il contatto diretto con l’area medica “nel caso sia necessario intervenire”.

Proprio lì è arrivata la segnalazione che ha fatto sobbalzare tutti: “La notizia che ci è stata comunicata era che c’era un lupo in pista. E questo ci ha fatto scattare immediatamente”.

Nessun lupo, solo un cane scappato

L’allarme è rientrato nel giro di pochi minuti. Quello che inizialmente sembrava un animale selvatico si è rivelato essere un husky domestico.

“Si trattava del cane di un residente che stava passeggiando nei dintorni e al quale è sfuggito il guinzaglio”, chiarisce Plano. L’animale è stato recuperato rapidamente e poco dopo il proprietario è arrivato per riportarlo a casa.

L’episodio non è passato inosservato: la FIS ha condiviso l’accaduto anche sui propri canali social, trasformando l’invasione improvvisa in uno dei momenti più singolari di questa edizione olimpica.

Cani protagonisti anche in altri sport

Non è la prima volta che un animale interrompe una competizione sportiva. Nelle corse ciclistiche, ad esempio, episodi simili hanno avuto conseguenze ben più serie.

Nella dodicesima tappa del Tour de France un cane aveva invaso la carreggiata provocando la caduta di Yves Lampaert. Al Giro d’Italia 2023, durante la quinta tappa, un altro animale aveva causato il ruzzolone di Remco Evenepoel.

Anche nel calcio si ricordano precedenti celebri, come il randagio che entrò in campo nel quarto di finale dei Mondiali del 1962 tra Brasile e Inghilterra.

A Lago di Tesero, fortunatamente, tutto si è risolto in pochi minuti e senza conseguenze per atlete e organizzazione.

