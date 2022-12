Siamo quasi giunti alla conclusione dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne e che vedono oggi in programma l’ultima giornata di gare. Dopo la delusione dei 100 torna in vasca Margherita Panziera, determinata ad ottenere un grande risultato nei 200 dorso. La 27enne di Montebelluna entra in finale con il quinto crono assoluto in 2’02″08. “Stamattina ho tirato perchè non volevo avere problemi per l’ingresso. Oggi pomeriggio magari riuscirò a perfezionare qualche particolare per scendere qualche decimo e centrare magari un podio iridato mai preso in gara individuale”, ha dichiarato la nuotatrice.

Accesso in finale conquistato anche da Lorenzo Mora, nonostante un po’ di fatica che per forza di cose inizia a farsi sentire dopo dodici gare nuotate. In vasca nei 200 dorso maschili, l’azzurro chiude al quarto posto in 1’49″79. Comoda in finale col terzo crono (3’23″81) la staffetta 4×100 mista uomini, in acqua con Thomas Ceccon (49’59), Simone Cerasuolo (57″53), Alberto Razzetti (50″24) e Paolo Conte Bonin (46″15).

Manca l’accesso in finale Matteo Ciampi dopo il bronzo storico nella staffetta 4×200 stile libero. L’azzurro nei 200 stile libero nuota 1’43″51 e il diciassettesimo tempo assoluto. Stesso esito anche per l’inedita staffetta 4×100 mista femminile, che ha dovuto ancora fare a meno di Silvia Di Pietro per motivi di salute. Slivia Scalia (57″64), Sara Franceschi (1’06″77), Ilaria Cusinato (57″94), Costanza Cocconcelli (53″27) chiudono al nono posto in 3’55″62 e mancano l’accesso all’atto conclusivo.