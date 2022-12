Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022. Paltrinieri: “Italia tra le Nazionali più forti”

“I Mondiali in vasca corta di Melbourne? L’Italia è una delle nazionali più forti, siamo molto forti e competitivi, per cui non mi aspetto nulla di meno rispetto a quanto visto ai Mondiali in vasca lunga a Budapest o agli Europei di Roma”. Così Gregorio Paltrinieri in un’intervista rilasciata all’ANSA dall’Australia, dove nella notte italiana prenderanno il via i Mondiali in vasca corta di nuoto. Il campione azzurro ha poi aggiunto: “I 1500 metri in vasca corta sono una gara diversa, ci sono il doppio delle vasche. Ho anche detenuto il record mondiale, ma non c’è nulla di scontato”.