Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: errore di un ufficiale di gara, si ripete la finale dei 50 dorso uomini

Incredibile quanto accaduto presso il Melbourne Sports and Aquatic Centre durante la quarta giornata di semifinali e finali dei Mondiali di nuoto in vasca corta. La gara dei 50 dorso maschili, originariamente prevista alle 10:12 italiane dovrà essere infatti ripetuta alle 11:10. Al via è infatti suonata la sirena che segnala una falsa partenza, ma di questa si sono accorti solo alcuni degli otto finalisti. Scene abbastanza curiose in vasca, con cinque atleti che hanno continuato a nuotare e hanno terminato la loro gara e altri tre, tra cui il nostro Lorenzo Mora, che invece si sono fermati e sono rimasti in acqua senza far nulla.

Dopo alcuni minuti di pausa gli organizzatori hanno deciso di far ripetere la gara a distanza di circa un’ora, annunciando che si è trattato di un errore da parte di uno degli ufficiali di gara e che quindi in realtà nessuno aveva commesso falsa partenza. Ora la curiosità verte sulle condizioni fisiche dei cinque nuotatori che a questo punto si troveranno a fare due gare invece che una.