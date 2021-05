Nuoto, Europei Budapest 2021: gli iscritti ufficiali per la nazionale italiana

by Andrea Bellini

Federica Pellegrini

La squadra italiana di nuoto è arrivata a Budapest, dove cominceranno le gare a partire dalla giornata di domani, lunedì 17 maggio. Dopo nemmeno due ore di allenamento in mattinata, gli atleti sono ora attesi dalle gare che cominceranno domani mattine alle ore 10. La Federazione Italiana di Nuoto ha quindi diramato l’elenco ufficiali degli iscritti alle gare. Gare importanti in una “manifestazione che sarà un’occasione importante anche per implementare la squadra olimpica e qualificare le staffette 4×100 mista maschile e le 4×100 e 4×200 stile libero femminili che non hanno ancora il pass olimpico”, ha dichiarato il direttore tecnico Cesare Butini. Rispetto alle liste provvisorie, Federica Pellegrini e Andrea Razzetti sono stati cancellati rispettivamente dai 50 stile libero e dai 200 farfalla. Ecco l’elenco dei 48 atleti in gara.

Convocate

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / NC Azzurra 91) 50 e 100 sl, 50 dorso, 50 farfalla

Federica Pellegrini (CC Aniene) 100 e 200 sl

Chiara Tarantino (Gestisport Coop) 50 e 100 sl

Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli) 200 sl

Sara Gailli (CC Aniene) 200 e 400 sl

Simona Quadarella (CC Aniene) 400, 800 e 1500 sl

Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 400, 800 e 1500 sl

Silvia Scalia (Fiamme Gialle / CC Aniene) 50 e 100 dorso

Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso

Carlotta Zofkova Costa De Saint (Carabinieri / Imolanuoto) 50 e 100 dorso

Benedetta Pilato (CC Aniene) 50 e 100 rana

Martina Carraro (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91) 50, 100 e 200 rana

Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse) 200 rana

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika) 50, 100 e 200 rana

Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento) 50, 100 e 200 rana

Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) 50 e 100 sl e 50 farfalla

Elena Di Liddo (Carabinieri / CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91) 50 e 100 farfalla

Antonella Crispino (Assonuoto Club Caserta) 100 e 200 farfalla

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto) 200 farfalla, 200 e 400 misti

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics) 200 e 400 misti

(27) Convocati

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) 50 e 100 sl

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino) 50 e 100 sl

Leonardo Deplano (CC Aniene) 50 e 100 sl

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto) 100 sl

Stefano Ballo (Esercito / Time Limit) 200 sl

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene) 200 sl

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia) 200 sl

Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics) 400 sl

Marco De Tullio (Fiamme Oro / Sport Project) 200, 400 e 800 sl

Gabriele Detti (Esercito / In Sport Rane Rosse) 400 e 800 sl

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) 800 e 1500 sl

Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli) 1500

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) 50 e 100 dorso, 50 farfalla

Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici Nuoto VVFF Modena) 50, 100 e 200 dorso

Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia) 100 e 200 dorso

Simone Sabbioni (Esercito / Vis Sauro) 50 e 100 dorso

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50 e 100 rana

Alessandro Pinzuti (Esercito / In Sport Rane Rosse) 50 e 100 rana

Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto) 50 e 100 rana

Andrea Castello (Imolanuoto) 100 e 200 rana

Edoardo Giorgetti (Fiamme Oro / CC Aniene) 200 rana

Piero Codia (Esercito / CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Matteo Rivolta (Fiamme Oro / CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto) 100 e 200 farfalla

Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre) 200 farfalla

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport) 100 farfalla, 200 e 400 misti

Pier Andrea Matteazzi (Esercito / In Sport Rane Rosse) 400 misti