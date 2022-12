Nuoto di fondo: Bridi torna in Nazionale dopo un anno e mezzo

Arianna Bridi è tornata in Nazionale dopo lo stop per miocardite che l’ha tenuta lontana dalla vasca per un anno e mezzo. La 27enne trentina, tesserata per Esercito e RN Trento, allenata da Fabrizio Antonelli, oro europeo nella 25 km a Glasgow 2018 e bronzo iridato nella 10 e nella 25 km a Budapest 2017, è stata convocata dal coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo per un collegiale al Centro Federale di Ostia dal 4 al 24 dicembre. Insieme alla fondista trentina ci saranno: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Davide Marchello (Aurelia Nuoto), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros) e Sofie Callo (Fiamme Oro/RN Spezia).