Nuoto, Coppa Len Alghero 2022: tra i convocati azzurri ci sono Paltrinieri e Acerenza

by Davide Triolo

La Coppa Len di nuoto regalerà intrattenimento agli appassionati di questo sport tramite la tappa di Alghero, tra le acque italiane, in data 20 maggio. Considerando le convocazioni ufficiali per quanto concerne gli atleti italiani in gara, diciassette in totale, spiccano i nomi di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Gli atleti delle Fiamme Oro sono sotto i riflettori e tenteranno di proporre del loro meglio per far risaltare il loro talento nel circuito continentale di long distance. Dopo le emozioni italiane di Piombino, di seguito il resto degli atleti convocati per Alghero: Andrea Manzi, Mario Sanzullo, Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli); Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene); Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari); Simone Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene); Martina De Memme (Esercito/Olimpic Nuoto Napoli); Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi); Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros); Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto); Fabio Dalu (Esperia Cagliari); Veronica Santoni (CC Aniene); Rachele Bruni (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto); Giulia Berton (Marina Militare). Tutto pronto in vista di Alghero 2022: azzurri protagonisti.