Mondiali vasca corta 2022, Paltrinieri si emoziona: “Sono felice”

“Sono così grato e felice, era tanto tempo che non vincevo in vasca corta. Sono felice di essere tornato”. Poche battute ai media internazionali e un’emozione evidente sul volto per Gregorio Paltrinieri che conquista la prima medaglia d’oro dell’Italia ai Mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne. Greg è il primo nuotatore di sempre a vincere per due volte l’oro in vasca corta (l’altro successo nel 2014 a Doha) nella più lunga gara in piscina. L’olimpionico si è imposto in 14’16”88 davanti al francese Damien Joly (14’19”62) e al norvegese Henrik Christiansen (14’24”08). “E’ vero che oggi mancava qualcuno, ma non era scontato e sono contento di esserci riuscito. Non sarà sicuramente la vittoria che più ricorderò, ma è importantissima”, aggiunge il 28enne di Carpi ai microfoni di Rai Sport. Poi parole da capitano: “Il campionato è lungo, siamo solo al primo giorno, tanti devono ancora scendere in acqua. E’ stata una giornata difficile, siamo arrivati anche tardi e le condizioni meteo non ci hanno aiutato. Dobbiamo ancora ambientarci bene, ma la squadra è forte e daremo dimostrazione di quanto siamo forti”.