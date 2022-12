Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022: tutti gli italiani in gara giorno per giorno

Tutto pronto per il via dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne 2022: ecco tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Tanti i rappresentanti del Bel Paese che prenderanno parte alla rassegna iridata in Australia nelle piscine sulla distanza dei 25 metri: l’evento di disputerà dal 13 al 18 dicembre e sono diciannove gli azzurri presenti, 12 uomini e 7 donne. Si parte con i 100 metri donne e Panziera e Scalia in vasca, Lorenzo Mora l’ultimo azzurro a nuotare domenica nei 200 metri dorso. Di seguito ecco tutti gli italiani in gara giorno per giorno.

IL CALENDARIO

PROGRAMMA E ORARI

GLI ITALIANI IN GARA

Martedì 13 dicembre

100 metri dorso donne – Margherita Panziera, Silvia Scalia

100 metri dorso uomini – Lorenzo Mora

50 metri farfalla donne – Silvia Di Pietro

50 metri farfalla uomini – Matteo Rivolta, Thomas Ceccon

200 metri misti donne – Costanza Cocconcelli, Sara Franceschi

200 metri misti uomini – Alberto Razzetti

1500 metri stile libero uomini – Gregorio Paltrinieri

Mercoledì 14 dicembre

100 metri stile libero donne – Silvia Di Pietro

100 metri stile libero uomini – Alessandro Miressi, Thomas Ceccon

100 metri rana donne – Benedetta Pilato

100 metri rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

Giovedì 15 dicembre

50 metri dorso donne – Silvia Scalia

50 metri dorso uomini – Lorenzo Mora

200 metri farfalla donne – Ilaria Cusinato

200 metri farfalla uomini – Alberto Razzetti

100 metri misti donne – Costanza Cocconcelli

100 metri misti uomini – Thomas Ceccon

400 metri stile libero uomini – Matteo Ciampi

Venerdì 16 dicembre

50 metri stile libero donne – Silvia Di Pietro

50 metri stile libero uomini – Leonardo Deplano, Alessandro Miressi

Sabato 17 dicembre

400 metri misti donne – Sara Franceschi, Ilaria Cusinato

400 metri misti uomini – Alberto Razzetti

100 metri farfalla uomini – Matteo Rivolta

50 metri rana donne – Benedetta Pilato

50 metri rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

800 metri stile libero uomini – Gregorio Paltrinieri

Domenica 18 dicembre

200 metri stile libero uomini – Matteo Ciampi

200 metri dorso donne – Margherita Panziera

200 metri dorso uomini – Lorenzo Mora