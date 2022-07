Volley, Italia-Francia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming semifinale VNL maschile 2022

by Deborah Sartori

Simone Giannelli, Nazionale italiana volley - Foto Fipav

Tutto pronto per Italia-Francia, semifinale della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Dopo aver eliminato l’Olanda, gli azzurri di Fefé De Giorgi vogliono continuare a dare spettacolo davanti al proprio pubblico, con la speranza nel cuore di emulare l’impresa della Nazionale femminile. Non sarà però facile superare i transalpini di coach Andrea Giani, campioni olimpici a Tokyo 2020 e reduci dalla vittoria in tre set contro il Giappone. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in finalissima? L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 23 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Di seguito, le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv e in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Action (e in streaming su Sky Go e Now) con la telecronaca di Stefano Locatelli e il commento tecnico di Alberto Cisolla, ma anche in diretta streaming gratuita su Rai Play con le voci di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, i risultati e la classifica aggiornati per non perdersi davvero nulla.