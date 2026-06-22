Motori in tv su Sky e NOW: F1 in Austria, MotoGP ad Assen e 24 Ore di Spa

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno weekend ricchissimo con il Gran Premio d’Austria di Formula 1 a Spielberg, il GP dei Paesi Bassi del Motomondiale, il WRC in Grecia, il GT World Challenge Europe a Spa e il Lamborghini Super Trofeo.

Weekend di motori su Sky e NOW

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno torna un fine settimana ad alta intensità per gli appassionati di motori su Sky e in streaming su NOW. Il programma propone Formula 1, Motomondiale, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo, con aggiornamenti live anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.

Il piatto forte sarà il Gran Premio d’Austria di Formula 1 a Spielberg, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Spazio anche al GP dei Paesi Bassi della MotoGP ad Assen, al Rally dell’Acropoli in Grecia, alla 24 Ore di Spa e al terzo round stagionale del Lamborghini Super Trofeo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Formula 1, il GP d’Austria a Spielberg

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno va in scena l’ottava prova del Mondiale 2026 di Formula 1: il Gran Premio d’Austria. L’intero weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 la terza sessione di libere, poi alle 16 le qualifiche. Domenica alle 15 il via della gara.

Nel weekend austriaco scenderanno in pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, mentre Mara Sangiorgio sarà inviata dal circuito. Davide Camicioli si alternerà durante l’anno tra studio e pista. Il post gara sarà affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti.

MotoGP ad Assen per il GP dei Paesi Bassi

Appuntamento storico anche per il Motomondiale, impegnato ad Assen per il GP dei Paesi Bassi, decimo appuntamento della stagione 2026. Il fine settimana sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW, con alcuni appuntamenti indicati anche su TV8.

Si comincia giovedì alle 16 con la conferenza stampa piloti. Venerdì alle 10.40 la prima sessione di prove libere MotoGP, seguita alle 14.55 dalle prequalifiche. Sabato alle 10.05 le seconde prove libere, poi alle 10.45 le qualifiche e alle 14.55 la Sprint. Domenica alle 14 il via della gara.

Nel weekend correranno anche Moto2 e Moto3. Il racconto sarà affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini condurrà gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Moto2 e Moto3 saranno commentate da Rosario Triolo e Mattia Pasini.

WRC, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo

Nel fine settimana torna anche il FIA World Rally Championship con il Rally dell’Acropoli, in Grecia. La prima TV Live Stage è in programma giovedì 25 alle 18 su Sky Sport Arena e NOW. Sabato doppio appuntamento alle 10 e alle 18, mentre domenica si chiude con le prove delle 8.30 e delle 13.

Grande spazio anche al GT World Challenge Europe con la 24 Ore di Spa, sul circuito di Spa-Francorchamps. La gara scatterà sabato 27 alle 16.30 su Sky Sport Max e NOW e proseguirà fino alla bandiera a scacchi di domenica 28 alle 16.30.

Sul tracciato delle Ardenne si correrà anche il Lamborghini Super Trofeo: Gara 1 venerdì 26 alle 17.10 su Sky Sport Max e NOW, Gara 2 sabato 27 alle 12.10 su Sky Sport Arena e NOW.

Formula 1, il programma completo del GP d’Austria

Giovedì 25 giugno

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 26 giugno

Ore 09.50: F3 – Prove Libere

Ore 11: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 – Qualifiche

Ore 15.50: F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: Conferenza stampa Team Principal, differita

Sabato 27 giugno

Ore 10: F3 – Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche

Ore 16: F1 – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 28 giugno

Ore 08.25: F3 – Feature Race

Ore 10.05: F2 – Feature Race

Ore 11.50: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

Motomondiale, il programma completo del GP dei Paesi Bassi

Giovedì 25 giugno

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti

Venerdì 26 giugno

Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche

Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 27 giugno

Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 10.05: MotoGP – Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche, anche su TV8

Ore 11.40: Paddock Live, anche su TV8

Ore 12.05: Harley-Davidson Bagger World Cup Olanda Race 1

Ore 12.30: Paddock Live, anche su TV8

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche, anche su TV8

Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche, anche su TV8

Ore 14.30: Paddock Live, anche su TV8

Ore 14.55: MotoGP – Sprint, anche su TV8

Ore 15.45: Paddock Live Show, anche su TV8

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: Harley-Davidson Bagger World Cup Olanda Race 2, differita

Domenica 28 giugno

Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

WRC, il Rally dell’Acropoli su Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 25 giugno

Ore 18: TV Live Stage 1

Sabato 27 giugno

Ore 10: TV Live Stage 2

Ore 18: TV Live Stage 3

Domenica 28 giugno

Ore 8.30: TV Live Stage 4

Ore 13: TV Live Stage 5

GT World Challenge Europe, 24 Ore di Spa su Sky Sport Max e NOW

Sabato 27 giugno

Dalle 16.30 su Sky Sport Max

Domenica 28 giugno

Dalle 6 alle 16.30 su Sky Sport Max

Lamborghini Super Trofeo, round 3 live su Sky Sport e NOW

Venerdì 26 giugno

Ore 17.10: Spa – Gara 1 su Sky Sport Max

Sabato 27 giugno

Ore 12.10: Spa – Gara 2 su Sky Sport Arena

Tutti gli aggiornamenti live

Per tutto il weekend saranno disponibili aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, con risultati, highlights e approfondimenti su tutti gli eventi del fine settimana.