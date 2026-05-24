La notizia lascia senza fiato: Marc Marquez può lasciare la MotoGP – Sportface.it

La notizia lascia senza fiato: Marc Marquez può lasciare la MotoGP

Marc Marquez potrebbe davvero fermarsi prima di quanto molti immaginavano, e già solo scriverlo fa un certo effetto, perché per anni il suo nome è stato quasi sinonimo di resistenza, rischio, ritorno.

Non ci sarebbe una decisione presa, né un annuncio imminente, ma il tema sarebbe ormai entrato nel paddock con una forza diversa. Non più chiacchiera laterale, non più semplice rumore da mercato. Secondo quanto riportato da Don Balon, attorno allo spagnolo si starebbe riaprendo il grande interrogativo: continuerà davvero in MotoGP?

Il peso degli infortuni

La fonte spagnola collega il dubbio soprattutto agli anni complicati vissuti dopo la caduta di Jerez 2020, tra operazioni, recuperi difficili e problemi fisici che avrebbero cambiato il modo di vivere le corse.

Oggi il nodo sarebbe anche la nuova lesione alla spalla. Non solo dolore, quindi, ma usura mentale. Perché in MotoGP non basta salire in moto, soprattutto per uno come Marquez, abituato a guidare sempre sul filo, a cercare il limite anche quando altri si fermerebbero un metro prima.

Carlos Checa ha spiegato che Marquez si starebbe dando tempo per capire come risponde il corpo e se possa davvero riavvicinarsi alla sua versione migliore. Ed è qui che la questione diventa più seria.

Marquez, dubbi sul futuro dopo l’ennesima operazione

Il punto, almeno per come viene raccontato, non sembrerebbe economico e nemmeno legato a una mancanza di voglia. Marquez avrebbe ancora fame, ma potrebbe non bastare più se il fisico non garantisce quella fiducia necessaria per buttare la moto dentro le curve come faceva un tempo.

Un eventuale addio di Marquez cambierebbe il racconto del campionato, il peso della Ducati, l’interesse di milioni di tifosi che magari lo hanno amato o contestato, ma non lo hanno mai ignorato.

Per ora resta una domanda aperta, scomoda, persino strana da accettare. Ma dopo tutto quello che ha passato, Marquez potrebbe voler sapere una cosa sola: se correre gli appartiene ancora davvero.