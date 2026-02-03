Sport in TV oggi, martedì 3 febbraio: orari e dirette

Sport in TV oggi martedì 3 febbraio 2026: tutti gli eventi in diretta tra tennis, basket, calcio, atletica e ciclismo con orari e canali.
Una giornata fittissima di eventi sportivi in televisione e in streaming: dal tennis internazionale all’atletica indoor, passando per basket europeo, pallanuoto, ciclismo su pista e calcio. Ecco la guida completa e rielaborata con tutti gli appuntamenti di oggi, orari e coperture TV.
Mattina
06:00 – Snooker | World Grand Prix 2026
Primo turno
Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN
10:00 – Tennis | WTA Cluj-Napoca 2026
Primo turno
Diretta TV: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD
Streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
Bronzetti vs Potapova (1° match, ore 10:00)
Stefanini vs Cristian (4° match, ore 10:00)
10:00 – Tennis | WTA Abu Dhabi 2026
Primo turno
Diretta TV: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD
Streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
10:30 – Tennis | WTA Ostrava 2026
Primo turno
Diretta TV: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD
Streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
10:30 – Ciclismo su pista | Europei di ciclismo su pista 2026
Terza giornata
Diretta TV: RaiSport HD dalle 16:25
Streaming: RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN
Pomeriggio
12:30 – Tennis | ATP Montpellier 2026
Primo turno
Diretta TV: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), fino alle 15:30 su Sky Sport Uno (201)
Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV
Vavassori vs Blanchet (5° match, ore 12:30)
16:30 – Atletica | World Indoor Tour Ostrava 2026
Diretta TV: dalle 17:00 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)
Streaming: SkyGo, NOW
17:00 – Basket | Eurolega
Dubai vs Olympiakos
Streaming: EuroLeague TV
17:00 – Basket | Eurocup
Bahcesehir Kol. vs Slask Wroclaw
Streaming: EuroLeague TV
18:00 – Basket | Basketball Champions League
Tofas vs AEK Athens
Streaming: DAZN
18:15 – Pallanuoto femminile | Europei di pallanuoto 2026
Grecia vs Ungheria
Streaming: RaiPlay Sport 1, Eurovision Sport
18:30 – Basket | Eurolega
Anadolu Efes vs Valencia
Streaming: EuroLeague TV
Sera
19:00 – Basket | Eurolega
Zalgiris Kaunas vs Monaco
Diretta TV: Sky Sport Max (206)
Streaming: SkyGo, NOW, EuroLeague TV
19:00 – Basket | Champions League
Wurzburg vs Joventut
Streaming: DAZN
19:00 – Basket | Eurocup
Ulm vs Buducnost
Streaming: EuroLeague TV
20:00 – Basket | Eurolega
Stella Rossa vs Hapoel Tel-Aviv
Streaming: EuroLeague TV
20:05 – Basket | Eurolega
Maccabi Tel Aviv vs Partizan
Streaming: EuroLeague TV
20:15 – Basket | Eurolega
Panathinaikos vs Real Madrid
Streaming: EuroLeague TV
20:15 – Pallanuoto femminile | Europei 2026
Italia vs Olanda
Diretta TV: RaiSport HD
Streaming: RaiPlay, Eurovision Sport
20:30 – Basket | Champions League
Unicaja vs Chalon/Saone
Streaming: DAZN
20:30 – Basket | Eurolega
Barcellona vs Fenerbahce
Diretta TV: Sky Sport Arena (204)
Streaming: SkyGo, NOW, EuroLeague TV
20:30 – Basket | Eurolega
Bayern Monaco vs Paris
Streaming: EuroLeague TV
20:30 – Basket | Eurolega
Olimpia Milano vs Baskonia
Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)
Streaming: SkyGo, NOW, EuroLeague TV
20:45 – Calcio | Serie A 2026
Bologna vs Milan
Diretta TV: DAZN1
Streaming: DAZN
21:00 – Calcio | Coppa del Re 2026
Albacete vs Barcellona
Streaming: DAZN