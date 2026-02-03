Sportface TVOriginals
Sport in TV oggi, martedì 3 febbraio: orari e dirette

Sport in TV oggi martedì 3 febbraio 2026: tutti gli eventi in diretta tra tennis, basket, calcio, atletica e ciclismo con orari e canali.

Una giornata fittissima di eventi sportivi in televisione e in streaming: dal tennis internazionale all’atletica indoor, passando per basket europeo, pallanuoto, ciclismo su pista e calcio. Ecco la guida completa e rielaborata con tutti gli appuntamenti di oggi, orari e coperture TV.

Mattina

06:00 – Snooker | World Grand Prix 2026

Primo turno

Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN

10:00 – Tennis | WTA Cluj-Napoca 2026

Primo turno

Diretta TV: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD

Streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

Bronzetti vs Potapova (1° match, ore 10:00)

Stefanini vs Cristian (4° match, ore 10:00)

10:00 – Tennis | WTA Abu Dhabi 2026

Primo turno

Diretta TV: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD

Streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

10:30 – Tennis | WTA Ostrava 2026

Primo turno

Diretta TV: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD

Streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

10:30 – Ciclismo su pista | Europei di ciclismo su pista 2026

Terza giornata

Diretta TV: RaiSport HD dalle 16:25

Streaming: RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN

Pomeriggio

12:30 – Tennis | ATP Montpellier 2026

Primo turno

Diretta TV: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), fino alle 15:30 su Sky Sport Uno (201)

Streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV

Vavassori vs Blanchet (5° match, ore 12:30)

16:30 – Atletica | World Indoor Tour Ostrava 2026

Diretta TV: dalle 17:00 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

Streaming: SkyGo, NOW

17:00 – Basket | Eurolega

Dubai vs Olympiakos

Streaming: EuroLeague TV

17:00 – Basket | Eurocup

Bahcesehir Kol. vs Slask Wroclaw

Streaming: EuroLeague TV

18:00 – Basket | Basketball Champions League

Tofas vs AEK Athens

Streaming: DAZN

18:15 – Pallanuoto femminile | Europei di pallanuoto 2026

Grecia vs Ungheria

Streaming: RaiPlay Sport 1, Eurovision Sport

18:30 – Basket | Eurolega

Anadolu Efes vs Valencia

Streaming: EuroLeague TV

Sera

19:00 – Basket | Eurolega

Zalgiris Kaunas vs Monaco

Diretta TV: Sky Sport Max (206)

Streaming: SkyGo, NOW, EuroLeague TV

19:00 – Basket | Champions League

Wurzburg vs Joventut

Streaming: DAZN

19:00 – Basket | Eurocup

Ulm vs Buducnost

Streaming: EuroLeague TV

20:00 – Basket | Eurolega

Stella Rossa vs Hapoel Tel-Aviv

Streaming: EuroLeague TV

20:05 – Basket | Eurolega

Maccabi Tel Aviv vs Partizan

Streaming: EuroLeague TV

20:15 – Basket | Eurolega

Panathinaikos vs Real Madrid

Streaming: EuroLeague TV

20:15 – Pallanuoto femminile | Europei 2026

Italia vs Olanda

Diretta TV: RaiSport HD

Streaming: RaiPlay, Eurovision Sport

20:30 – Basket | Champions League

Unicaja vs Chalon/Saone

Streaming: DAZN

20:30 – Basket | Eurolega

Barcellona vs Fenerbahce

Diretta TV: Sky Sport Arena (204)

Streaming: SkyGo, NOW, EuroLeague TV

20:30 – Basket | Eurolega

Bayern Monaco vs Paris

Streaming: EuroLeague TV

20:30 – Basket | Eurolega

Olimpia Milano vs Baskonia

Diretta TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Streaming: SkyGo, NOW, EuroLeague TV

20:45 – Calcio | Serie A 2026

Bologna vs Milan

Diretta TV: DAZN1

Streaming: DAZN

21:00 – Calcio | Coppa del Re 2026

Albacete vs Barcellona

Streaming: DAZN

