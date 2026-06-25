Mercedes, Wolff teme la Ferrari: “Ora sono più vicini, dobbiamo reagire subito”

Toto Wolff non vuole assolutamente perdere terreno in ottica Mondiale: l’avviso alla Mercedes e la vera corsa con la Ferrari

Toto Wolff lancia un chiaro segnale di allarme in casa Mercedes dopo il Gran Premio di Barcellona. Il team principal austriaco ammette che il weekend catalano ha rappresentato un brusco ritorno alla realtà per la squadra, che aveva dominato le prime sei gare della stagione.

Secondo Wolff, i rivali, in particolare la Ferrari, hanno guadagnato terreno in modo preoccupante e la Mercedes deve reagire immediatamente per non perdere definitivamente il campionato: “Gli altri hanno guadagnato terreno rapidamente e dobbiamo reagire“.

E ancora: “Abbiamo perso molti punti con entrambe le auto nelle ultime gare e, se non riusciremo a disputare week-end senza intoppi, i nostri avversari ne approfitteranno volentieri”.

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Il principale tallone d’Achille della squadra nelle ultime uscite è stata l’affidabilità. I problemi tecnici hanno compromesso risultati importanti, facendo perdere punti pesanti in classifica mondiale con entrambe le vetture. Wolff sottolinea che, se non riusciranno a completare i weekend di gara senza intoppi, gli avversari ne approfitteranno subito.

La Mercedes non può più sbagliare in Austria

Per invertire la rotta, la Mercedes si presenta al Gran Premio d’Austria con un pacchetto di aggiornamenti aerodinamici e meccanici.

Le novità introdotte sulla monoposto mirano a migliorare sia le prestazioni pure sia la robustezza della vettura, cercando di colmare il gap prestazionale e risolvere i problemi. Il tracciato di Spielberg, con il suo giro molto breve, amplificherà i margini ridottissimi che separano i top team.

Ogni minimo dettaglio o errore potrebbe risultare decisivo. Nonostante le difficoltà, Wolff mantiene la fiducia: “Se riusciremo a dare il massimo, sappiamo di poter lottare per la vittoria”.