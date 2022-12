MotoGp, Quartararo: piccola frattura alla mano sinistra. Non sarà necessaria l’operazione

“Ieri ho avuto una caduta durante il mio allenamento di motocross e ho subito una piccola frattura alla mano sinistra. Nessun intervento chirurgico necessario, il tempo per riprendersi”. Queste le dichiarazioni su Twitter del pilota della MotoGP Fabio Quartararo. Il francese torna a scrivere sui social e rassicura i tifosi sulle sue condizioni, dopo l’incidente di ieri. Non sarà necessaria l’operazione per il campione del mondo di MotoGp 2021, che non è in dubbio per l’inizio di stagione.