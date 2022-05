MotoGP GP Francia 2022, Marquez: “Non penso di poter lottare per la vittoria”

by Giorgio Billone

Marc Marquez - Foto Box Repsol

“A Jerez abbiamo fatto un piccolo progresso in termini prestazionali, siamo riusciti ad avvicinarci ai piloti di testa ma non abbastanza. Abbiamo trovato varie cose che non funzionavano, ci aspettavamo qualcosa in più. Vedremo se le cose nuove che abbiamo introdotto ci aiuteranno a essere più vicini. Non credo però che saremo in grado per lottare per la vittoria, è impossibile prevederlo da parte mia. Non abbiamo un obiettivo chiaro”. Lo ha detto il pilota della Honda, Marc Marquez, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Francia di MotoGP sul circuito di Le Mans: “Venerdì cercheremo di capire come funziona la moto, sabato di aumentare la velocità e domenica daremo tutto. E’ stata la stessa strategia usata a Portimao e Jerez – ha aggiunto il pluricampione del mondo spagnolo – Il mio stile di guida? E’ un compromesso. Sto cercando di controllare il dolore, ora soffro di meno nel weekend di gara. Il mio obiettivo è quello di recuperare la spalla e il braccio, ma al momento sto cercando di adattare il mio stile di guida alla spalla. Al momento tutti possono vedere che non sto guidando come in passato. Però stiamo cercando con questo stile di guida di arrivare a un livello top”.