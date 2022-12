LIVE – Trento-Verona 25-13 25-13 25-16: Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Itas Trentino Trento-WithU Verona, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Giornata di Santo Stefano dal sapore di derby dell’Adige. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, quarti in classifica con 22 punti, scendono sul campo di casa per conquistare l’ottava vittoria stagionale. Dall’altra parte della rete ci saranno gli scaligeri di Rado Stoytchev, sesti staccati di tre lunghezze da Trento e a caccia anch’essi dell’ottavo successo per rimanere in scia alle migliori. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 dicembre alla BLM Group Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Trento-Verona di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

TRENTO – VERONA 25-13 25-13 25-16

19.08- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

TERZO SET- Trento chiude il match sul 25-16!

TERZO SET- Trento va verso la chiusura del match e si porta sul 21-13.

TERZO SET- Muro di Lisinac e poi ace. 19-10

TERZO SET- Micheletto a segno! 17-9

TERZO SET- Pallonetto di Kaziyski per Trento, 15-8

TERZO SET- Diversi attacchi out per Verona. 13-6

TERZO SET- Pipe di Micheletto e poi diagonale di Lavia. 10-3

TERZO SET- Ancora muro di Trento. 8-3

TERZO SET- Due punti consecutivi per Verona con Sapozhkov! 6-3

TERZO SET- Lavia efficace in attacco. 4-1

TERZO SET- Ancora ottimo inizio per Trento con Lisinac! 2-0

TERZO SET- Si riparte!

FINE SECONDO SET

SECONDO SET- Trento chiude il set sul 25-13

SECONDO SET- Continua il dominio dei padroni di casa. 20-9

SECONDO SET- Altro errore al servizio per Keita, poi bel pallonetto di Lavia. 18-8

SECONDO SET- Sbertoli efficace in attacco. 16-7

SECONDO SET- Gran muro di Trento, +9. 14-5

SECONDO SET- Ancora molto fallosa Verona al servizio, mentre da parte di Trento piovono ace. 12-4

SECONDO SET- Ace di Lisinac! 9-3

SECONDO SET- Bene Lavia in attacco, con qualche errore di troppo al servizio di Verona. 7-2

SECONDO SET- Bene Lisinac in attacco. 4-1

SECONDO SET- Si riparte!

FINE PRIMO SET

PRIMO SET- Trento chiude il set sul 25-13!

PRIMO SET- Mozic a segno e poi Keita. Verona prova a reagire. 20-11

PRIMO SET- Sbertoli a segno e Trento continua a macinare punti. 18-9

PRIMO SET- Altro Ace di Lavia, poi a contrasto a filo rete Micheletto non sbaglia. 17-8

PRIMO SET- Trento mantiene il suo vantaggio, con un gran Lavia al servizio! 14-8

PRIMO SET- Gran muro di Trento, poi due ace di Lisinac! 11-6

PRIMO SET- Verona si riavvicina e va a -1. 7-6

PRIMO SET- Bene Cortesia al servizio, Verona si riavvicina. 7-4

PRIMO SET- Primi punto per Verona con due ottimi attacchi di Keita. 6-2

PRIMO SET- Inizio super per Trento, con un Micheletto davvero ispirato! 5-0

PRIMO SET- Si comincia!

17.55- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match tra Trento e Verona, Superlega 2022/23. Ancora pochi istanti all’inizio del match!