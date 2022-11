LIVE – Trento-Milano 1-3 (20-25, 25-21, 15-25, 22-25): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Itas Trentino Trento-Allianz Milano, partita valida per la nona giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, secondi in classifica a quota 16 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la sesta vittoria e provare ad accorciare le distanze dalla capolista Perugia. Non sarà però scontato battere i meneghini di coach Piazza, al momento ottavi con 11 punti ma con una partita in meno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 26 novembre alla BLM Group Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Trento-Milano di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO 9^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

TRENTO – MILANO 1-3 (20-25, 25-21, 15-25, 22-25)

_______________________________________________________

QUARTO SET MILANO 22-25

QUARTO SET – È Melgarejo a chiudere i conti, grande vittoria esterna di Milano sul campo di Trento. 22-25

QUARTO SET – Ottima difesa di Sbertoli, Michieletto non sbaglia. 20-21

QUARTO SET – Altri due punti consecutivi di Ishikawa. 19-21

QUARTO SET – Attacco vincente di Ishikawa, si rimane in parità mentre si entra nella fase caldissima del set e del match. 19-19

QUARTO SET – Muro di Podrascanin su Patry, si torna in parità dopo che Milano aveva toccato il +2. Michieletto trova poi il punto del vantaggio dell’Itas. 16-15

QUARTO SET – Milano si distingue ancora per le ottime difese, che favoriscono, poi, una maggiore scioltezza in attacco. 10-11

QUARTO SET – Il challenge dà ragione a Ebadipour. Poi Lavia risolve uno scambio un po’ confusionario. 6-4

QUARTO SET – A segno Ishikawa, che raggiunge la doppia cifra. 2-2

TERZO SET MILANO 15-25

TERZO SET – Ishikawa chiude i conti. 15-25

TERZO SET – Kaziyski murato, passivo che diventa davvero pesante. 12-22

TERZO SET – Attacco vincente di Ebadipour. 10-17

TERZO SET – Reazione di Trento con due muri consecutivi, prima con Lisinac e poi con Kaziyski. 7-12

TERZO SET – Mani-fuori di Hernandez, Milano continua ad allungare. 4-12

TERZO SET – Ace di Porro. 4-10

TERZO SET – Avvio convincente di Milano, che con Vitelli e Patry sono già avanti di tre punti. 1-4

SECONDO SET TRENTO 25-21

SECONDO SET – Kaziyski chiude i conti con la diagonale, e pareggia il computo dei set. 25-21

SECONDO SET – Il challenge sul tocco a muro dà ragione a Trento. 23-19

SECONDO SET – Due punti consecutivi di Ishikawa. 17-14

SECONDO SET – Ora gioca sul velluto Trento. 17-12

SECONDO SET – Ishikawa interrompe il parziale di 7-0 di Trento. 13-11

SECONDO SET – Primo tempo di Lisinac, Trento passa addirittura in vantaggio. Poi muro dello stesso Lisinac. 12-10

SECONDO SET – Con Kaziyski e Michieletto, diventano quattro i punti consecutivi di Trento. 10-10

SECONDO SET – Salvataggio di Kaziyski che diventa direttamente un punto, vista la distratta difesa milanese. 7-9

SECONDO SET – Ace Ishikawa, poi mani-out Patry. 5-9

SECONDO SET – Mani fuori di Hernandez, ecco il primo break di Milano. 5-7

SECONDO SET – Recupero clamoroso di Michieletto, di poco Dzavoronok non riesce a tenerla in campo. Poi attacco vincente di Kaziyski. 5-5

SECONDO SET – Kaziyski stavolta evita il muro meneghino. 2-2

PRIMO SET MILANO 20-25

PRIMO SET – Errore di Kaziyski alla battuta, primo parziale va a Milano. 20-25

PRIMO SET – Il servizio di Sbertoli viene fermato dalla rete, Milano conserva il vantaggio. 17-22

PRIMO SET – Errore di Kaziyski, poi altro ace di Porro. Milano prova la fuga nel momento decisivo. 14-19

PRIMO SET – Ace Vitelli, che trova la zona di conflitto. 12-16

PRIMO SET – Trento recupera un “break” di svantaggio, poi Michieletto viene murato da Vitelli. 10-13

PRIMO SET – Continua a funzionare alla grande il muro di Milano (già quattro), che vola a +3 con Patry. Poi ace di Porro. 6-10

PRIMO SET – Muro di Porro su Kaziyski, primo +2 del match. 4-6

PRIMO SET – Diagonale strepitoso di Michieletto, che rimedia ad un’incertezza precedente. 2-2

PRIMO SET – Si comincia con uno scambio subito prolungato, chiuso con il muro di Hernandez, che poi sbaglia alla battuta. 1-1

17:55 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live testuale di Trento-Milano di Superlega 2022/2023. Si comincia tra pochi minuti.