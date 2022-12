LIVE – Conegliano-Vakifbank 3-1 (25-18, 23-25, 25-21, 25-21): finale primo posto Mondiale per Club femminile 2022 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vakifbank Spor Kulubu Istanbul, finale per il primo posto del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. Ennesima sfida tra i due club, con la corazzata veneta che proverà a vendicare la sconfitta incassata nella finalissima della manifestazione iridata lo scorso anno. Le Pantere di Daniele Santarelli vogliono sognare in grande, ma servirà una grande prestazione per battere le padrone di casa di Giovanni Guidetti. Interessante anche lo scontro tra ex: Paola Egonu ha infatti lasciato la casacca gialloblù per approdare al Vakifbank prendendo il posto di Isabella Haak, a sua volta arrivata a Conegliano. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e titolo? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di domenica 18 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Conegliano-Vakifbank del Mondiale per Club femminile 2022 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO – VAKIFBANK 3-1 (25-18, 23-25, 25-21, 25-21)

QUARTO SET CONEGLIANO 25-21

QUARTO SET – Lubian con il primo tempo conquista il set point per Conegliano, trasformato dalla solita Haak dopo uno scambio intenso. Conegliano è campione del mondo! 25-21

QUARTO SET – Da -5 a -2 Vakifbank con l’ace di Derya. 23-21

QUARTO SET – È out l’attacco di Egonu, Conegliano vola a +5. 22-17

QUARTO SET – Grande difesa di Cook, Haak in contropiede trova l’incrocio delle righe. 20-16

QUARTO SET – Pallonetto vincente di Haak, con Vakifbank che difende ma non riesce a rimandare la palla nella metà campo veneta. Poi ace Plummer su Ayca. 17-14

QUARTO SET – A segno Egonu per l’ennesima situazione di parità. 10-10

QUARTO SET – Haak interrompe la striscia del Vakifbank, poi Cook trova il primo ace di Conegliano con una palla corta. 9-8

QUARTO SET – Prosegue il turno a servizio di Egonu, che guida le turche dal 7-3 al 7-8.

QUARTO SET – Ace Egonu, poi Plummer un po’ pigra nella copertura del muro. 7-7

QUARTO SET – Errore di Egonu, il terzo della sua partita. Poi De Kruijf sfrutta la free ball dopo il servizio di Haak. 7-4

QUARTO SET – Gran difesa di Wolosz su Egonu, Haak realizza il +2. 4-2

TERZO SET CONEGLIANO 25-21

TERZO SET – Muro Cook su Ogbogu, set a Conegliano. 25-21

TERZO SET – Haak arriva altissima e concede tre palle set a Conegliano. 24-21

TERZO SET – Primo tempo di Lubian a segno. 23-19

TERZO SET – Si rifà sotto Vakifbank con l’ace di Cansu. 18-16

TERZO SET – Errore Egonu in attacco, time out Vaifbank. 17-11

TERZO SET – Ancora difese protagoniste su un altro scambio lunghissimo, e ancora una volta ha la meglio Conegliano, stavolta con Haak. 15-10

TERZO SET – Scambio lunghissimo chiuso da Cook. 13-9

TERZO SET – Non va il pallonetto di Cook, riesce invece quello di Haak. Poi fast di De Kruijf ben liberata da Wolosz. 8-5

TERZO SET – Buon turno al servizio di Wolosz, con Egonu che aggiunge un errore in attacco (il primo della sua partita). 4-1

SECONDO SET VAKIFBANK 23-25

SECONDO SET – Il challenge dà ragione a Bajema: c’è il tocco del muro, le turche pareggiano il conto dei set. 23-25

SECONDO SET – Primo attacco ribattuto, Egonu colpisce al secondo. 21-23

SECONDO SET – Reazione immediata di Vakifbank, che con Gabi ritrova la parità. Ora il time out è di Conegliano. 17-17

SECONDO SET – Momento favorevole a Conegliano, che sfrutta una difesa scomposta di Vakifbank e ritrova il +3. 16-13

SECONDO SET – Scambio prolungato favorito da due grandi difese di De Gennaro, Haak converte per la nuova parità. 11-11

SECONDO SET – È Plummer a interrompere la striscia di quattro punti consecutivi di Vakifbank. Poi Lubian mura due volte, la seconda decisiva. Segue il muro di Wolosz su Gunes. Plummer si divora la possibilità di pareggiare sbagliando un facile appoggio su una palla vagante. 9-11

SECONDO SET – Vakifbank alza il muro e si porta per la prima volta in vantaggio in partita: due volte Egonu e una Gabi, turche a +3. 6-9

SECONDO SET – Quarto errore di Conegliano al servizio, il secondo di Lubian. 4-4

SECONDO SET – Il primo punto del secondo set è di Egonu, risponde Plummer. 1-1

PRIMO SET CONEGLIANO 25-18

PRIMO SET – Chiude i conti Plummer con la parallela. 25-18

PRIMO SET – Errore pesante di Gunes, che completa un primo parziale sottotono regalando il set point a Conegliano. 25-17

PRIMO SET – Infrazione di rotazione del Vakifbank. 20-15

PRIMO SET – Errore di Ogbogu in attacco, il challenge evidenzia che non c’è il tocco del muro di Conegliano. 17-12

PRIMO SET – Muro a tre su Egonu che funziona, Conegliano conserva un buon vantaggio. 16-12

PRIMO SET – Tre punti di Egonu intervallati dal muro di De Kruijf su Gabi. 13-9

PRIMO SET – Muri vincenti di De Kruijf e Wolosz. 11-6

PRIMO SET – Haak e Plummer confermano l’ottimo avvio di partita, Conegliano torna a +3 e costringe Guidetti a chiamare il time out. 9-6

PRIMO SET – Plummer valuta fuori la battuta di Egonu, che invece trova l’ace. Parità. 5-5

PRIMO SET – Si comincia con il Vakifbank in battuta, ma i primi punti sono per Conegliano: due di Plummer, uno di Haak. Poi si sbloccano le turche con Egonu. 3-1

13:50 – Gentili lettori di Sportface, buongiorno e benvenuti al live testuale di Conegliano-Vafibank, finale del Mondiale per club 2022 di volley. Si comincia tra pochi minuti.