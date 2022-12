LIVE – Sci alpino, discesa femminile sabato St. Moritz 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa femminile di St. Moritz, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Ancora emozioni sulle piste svizzere dopo la splendida doppietta azzurra di ieri, con la vittoria di Elena Curtoni davanti a Sofia Goggia. Al cancelletto di partenza anche Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Karoline Pichler. Appuntamento alle ore 10.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

11.45 Grazie per aver seguito questa diretta scritta, buon proseguimento.

11.40 Vlhova cade, Holdener irriconoscibile: lo possiamo dire, Sofia Goggia ha vinto la discesa del sabato a St. Moritz! Con una sola mano, che impresa!

11.36 Siamo giunti al tv break dopo le prime 30, ora Bassino, Vlhova e Holdener.

11.27 Dietro le altre che non sono certo all’altezza di Goggia. Vi aggiorneremo invece sui pettorali da 31 a 33: Bassino, Vlhova, Holdener, a quel punto se Goggia è al comando lo sarà fino alla fine!

11.19 Perde qualcosa nel finale l’americana, è quarta! Goggia vicina al sogno.

11.17 Ed ecco Mikaela Shiffrin! Proverà lei a soffiare a Goggia la vittoria.

11.15 Pirovano cade nel finale! Di fatto arriva al traguardo rotolando sulla neve ed è tredicesima. Stava andando davvero bene, era da top-10.

11.13 Gisin solo dodicesima, ora Laura Pirovano.

11.11 Ecco Michelle Gisin, un’altra minaccia per la nostra.

11.10 Ilka Stuhec da paura! Commette un errore, ma è seconda quasi minacciando il tempo di Goggia! Male invece Miradoli.

11.02 Elena Curtoni sesta provvisoriamente! Tratto centrale come ieri buonissimo, perde però troppo nel finale. Ora tv break.

11.00 Malissimo Suter! Sbaglia almeno tre volte, non cade per miracolo. Ma è soltanto nona all’arrivo.

10.57 Nona Sieberhofer, non una buona performance per lei. Occhio ora a una delle favorite assolute, Corinne Suter.

10.56 Anche Cornelia Huetter è dietro rispetto a Goggia! Terzo posto per lei a oltre tre decimi dalla nostra meravigliosa Sofia.

10.54 Puchner fa meglio di Goggia nel primissimo tratto, poi perde tanto ed è quarta.

10.52 Joana Haehlen è quarta, la migliore delle svizzere fin qui.

10.50 Siamo senza parole, sembra una prestazione da top-5 certa, vediamo se da podio e, addirittura, da vittoria.

10.49 AL COMANDO SOFIA GOGGIA! CON LA MANO ROTTA, CON TRAIETTORIE DAVVERO AL LIMITE! CHE MERAVIGLIA SEI! 1.28.85.

10.47 Tocca a una commovente Sofia Goggia! Con la mano gonfia e operata, parte la sua discesa!

10.46 Quinto posto per Mowinckel, non benissimo.

10.45 Ecco Mowinckel, una delle favorite.

10.44 L’americana Johnson è sesta, ha rischiato un paio di volte di cadere, due bei numeri ma chiaramente perde in velocità.

10.41 Super prova della tedesca! 1.29.37, nettamente al comando.

10.39 Ortlieb si riscatta! L’austriaca balza al comando, 1.29.66 per lei. Ora Kira Weidle.

10.37 Gut disegna traiettorie ardite nel tratto centrale, è lì che recupera un po’, ma è comunque seconda. Flury ancora al comando.

10.36 Sua maestà Lara Gut al via.

10.35 Male Brignone purtroppo! 1.31.18, è dietro.

10.33 1.30.17, balza al comando la Flury. Ed ecco che sale l’attesa azzurra, tocca alla prima delle magnifiche nove, tocca a Federica Brignone!

10.32 1.30.55 per la svizzera, francamente non ci sentiamo di considerarla per le prime posizioni. Ora ecco Jasmine Flury.

10.30 Si parte con Priska Nufer.

10.25 Amici di Sportface, buongiorno da St. Moritz dove è tutto pronto per la seconda discesa libera. Nove azzurri al via, anche Goggia con la mano operata. Si parte fra pochissimo!