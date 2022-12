LIVE – Spal-Pisa 0-1, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

Spal-Pisa è uno dei piatti forti della diciannovesima giornata del Campionato di Serie B. Un Boxing Day che si apre con la quinta classificata che fa visita al ‘Mazza’ alla quindicesima. Potrebbe essere l’ultima partita di Salvatore Esposito, destinato alla cessione a gennaio. “Il morale è sempre stato buono anche quando le vittorie non arrivavano. Ovviamente il successo di Parma ci ha trasmesso forze nuove sia dal punto di vista dell’orgoglio, che del morale ed il mio lavoro in questa settimana è stato anche quello di tenere basse le creste”, ha detto Daniele De Rossi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Spal-Pisa 0-1

FINE SECONDO TEMPO

90′ – 5 minuti di recupero concessi da Prontera.

88′ – Punizione di Mastinu che sbatte sulla barriera.

84′ – Partita che si innervosisce.

79′ – Spal che non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Livieri.

70′ – Morutan si divora il gol del 2-0 davanti ad Alfonso.

68′ – Ci prova Gliozzi, respinge Alfonso.

62′ – Spal in 10 uomini. Secondo giallo per Murgia che termina in anticipo il match.

54′ – Pisa in vantaggio! Sibilli sblocca il match con un sinistro da centro area.

46′ – Si riparte, pallone alla Spal.

FINE PRIMO TEMPO

43′ – Gol annullato, il Var dice a Prontera che è fuorigioco.

41′ – Spal in vantaggio! La sblocca Rabbi che però sembra essere in fuorigioco.

39′ – Gliozzi al volo di tacco, palla lontana dai pali.

35′ – Ci prova due volte Sibilli, respinge Prati.

29′ – Primo giallo del match per Marin.

26′ – Prima occasione per la Spal con un tiro cross di Dickmann che Rabbi non riesce ad intercettare.

22′ – Esce Torregrossa e entra Sibilli.

20′ – Problemi per Torregrossa che non sembra essere in grado di proseguire.

15′ – Partita molto spezzettata.

11′ – Calcio d’angolo per la Spal.

5′ – Ritmo alto in questi primi minuti.

1′ – Si parte. Pisa in possesso di palla.

14:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Spal e Pisa.