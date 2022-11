La diretta live di Polonia-Arabia Saudita, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Partita fondamentale perché chi vince può davvero sognare in grande in chiave ottavi, in primis gli arabi che hanno vinto all’esordio in modo clamoroso, ma anche i polacchi reduci da un pareggio nella prima uscita in coppa del mondo. Si parte alle ore 14 di sabato 26 novembre.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski.

In panchina: Skorupski, Grabara, Jerdrzejczyk, Wieteska, Bednarek, Szymanski, Grosicki, Kaminski, Swiderski, Zurkowski, Szymanski, Zalewski, Piatek, Gummy, Skoras.

Allenatore: Michniewicz

Arabia Saudita (4-5-1): Alowais; Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk; Albrikan, Alanjei, Almalki, Kanno, Aldawsari; Alshehri.

In panchina: Alyami, Alaqidi, Alghannam, Madu, Alfaraj, Otayf, Alhassan, Altambakti, Al Abid, Bahbri, Alobud, Aldawsari, Asiri, Sharahili.

Allenatore: Renard.

ARBITRO: Sampaio W. (Bra)

Polonia-Arabia Saudita 2-0 (39′ Zielinski, 82′ Lewandowski)

FINISCE QUI

90′ – Sette di recupero

89′ – Lewandowski sfiora il bis! Penetra in area, cerca uno scavetto ma prima Alowais e poi Abdulhamid si rifugiano in angolo

82′ – GOL LEWANDOWSKI! IL PRIMO AL MONDIALE! IN LACRIME. SFRUTTA IL PASTICCIO DELLA DIFESA E METTE IN RETE

79′ – Almalki! Tiro dal limite a fil di palo: Szczesny sembrava esserci

70′ – Alowais! Grande uscita sul lancio per Lewandowski

66′ – SECONDO PALO POLONIA! Stavolta è Lewandowski col tacco a colpire il legno dopo il cross di Cash

65′ – TRAVERSA! Cross di Bereszynski, Milik in tuffo di testa colpisce il legno

63′ – Finisce qui la partita di Zielinski. Dentro Kaminski

61′ – Martellante l’Arabia Saudita: Kanno, dopo una caduta di Almaki, calcia alle stelle

60′ – Ci prova Kanno, con l’imbucata per Al Buraikan che si allarga e calcia: alto

55′ – SZCZESNY DECISIVO! Aldawsari dopo una mischia tenta il tiro di punta, il portiere della Juventus si supera ancora

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Dieci di recupero

44′ – PARA SCZESNY SU ALDAWSARI! E SI RIPETE SUL TAP IN DI ALSHEHRI

43′ – RIGORE ARABIA COL VAR! Tocco in area di Bielink su Al Shehri: è rigore

41′ – Lewandowski! Ci prova col destro da posizione defilata, palla fuori

39′ – GOL ZIELINSKI! Lewandowski scarica dopo il tocco di Cash, Zielinski scocca il destro sotto la traversa

36′ – Resta a terra Ali Al Boleahi, entra persino la barella per un problema al braccio. Poi torna in campo

31′ – Kanno colpisce la palla col braccio e frena un’azione pericolosa dell’Arabia

26′ – BIELIK! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il numero 6 polacco colpisce di testa, ma Al Shehri di testa devia in corner

19′ – Giallo anche per Milik

16′ – Due gialli in due minuti: Kiwior e Cash

13′ – Ci prova Kanno dal vertice dell’area, Szczesny vola e si rifugia in angolo

7′ – Sbaglia il cross Cash, Alowais sbatte contro il palo dopo l’azione di disturbo di Milik

1′ – Si parte, fischio d’inizio