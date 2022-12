LIVE – Inter-Gzira United, amichevole invernale 2022 (DIRETTA)

Fischio d’inizio alle 18:00 per il match amichevole tra Inter e Gżira United Football Club. Ricomincia quindi la preparazione dei nerazzurri la sosta a causa dei Mondiali. I ragazzi di Inzaghi sono quindi volati a Malta per questa prima amichevole. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRE IL MATCH

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Inter-Gzira United (Ore 18:00)