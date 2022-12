LIVE – Francia-Marocco, semifinale Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Francia-Marocco, match valevole per le semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale africana, dopo aver eliminato Spagna e Portogallo ed aver raggiunto la semifinale iridata per la prima volta, vuole continuare a scrivere pagine si storia arrivando ad un solo passo dal trionfo nella rassegna. I campioni del mondo in carica, però, non sono dello stesso avviso e proveranno a centrare la loro seconda finale consecutiva dopo quella trionfale di quattro anni fa a Russia 2018. Una gara da non perdere che, comunque andrà a finire, regalerà grandi emozioni. Calcio d’inizio alle ore 20:00 di martedì 13 dicembre, chi avrà la meglio?

