LIVE – Avellino-Juve Stabia, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Christian Poliseno 9

Grande attesa per il fischio d’inizio di Avellino-Juve Stabia, match del girone C di Serie C 2022/2023. Al via la sedicesima giornata di campionato che vedrà di fronte la tredicesima e la sesta classificata. Il campionato è spezzato in due tronconi con dodici punti di distacco tra la terza e la quarta del girone C. La Juve Stabia spera di unirsi alle primissime ma serve una vittoria al Partenio contro un Avellino a caccia di punti per scacciare definitivamente la crisi di risultati. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 30 novembre.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Avellino-Juve Stabia (Ore 21:00)