LIVE – Biathlon, mass start maschile Annecy-Le Grand Bornand 2022: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della mass start maschile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. In casa Italia sarà presente Tommaso Giacomel, che partirà con il pettorale numero 21. Appuntamento alle ore 12.10. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

12:46 – Bravo Tommaso Giacomel, chiude in tredicesima posizione.

12:45 – Terzo J.Boe. Cinque norvegesi tra i primi sei. Unico “straniero” Claude, che chiude quarto.

12:45 – DALE VINCE SU LAEGREID!

12:43 – I due vanno insieme verso il traguardo! Sarà volata?

12:42 – Dale ha ripreso Laegreid! Che finale di gara.

12:42 – Dale ha recuperato circa quattro secondi sul connazionale. Sei secondi il margine.

12:41 – Attenzione, Dale cerca di andare a riprendere anche Laegreid!

12:41 – Lo svizzero Stadler con zero errori, ma ora sugli sci viene ripreso e superato da Dale e J.Boe

12:40 – Giacomel continua a guadagnare posizioni, è tredicesimo!

12:40 – La classifica in uscita dall’ultimo poligono: Laegreid, Stadler +8.6, Dale +10.2, J.Boe +18.1.

12:39 – Quanti errori! Due per Christiansen, due per J.Boe. Laegreid ne commette solo uno e va in testa.

12:38 – Ci avviciniamo al quarto poligono, il secondo in piedi. Qui si decide la gara.

12:35 – Ai 10 Km in testa J.Boe con Christiansen e Laegreid. Andersen a 7” di distanza, poi Stadler a 16”. Giacomel sedicesimo a +51.6

12:32 – I francesi non ne approfittano. Bene Giacomel, zero errori e si riporta nei primi 20!

12:31 – J.Boe, Christiansen e Lagreid con un errore nel poligono in piedi. Due errori per Dale che perde terreno. C’è Andersen però con zero errori, ora è lui il quarto norvegese.

12:29 – Verso il terzo poligono.

12:27 – Sono i due francesi Claude e Fillon Maillet che provano un po’ a ricucire sul quartetto norvegese.

12:25 – Dopo due poligoni ci sono ben 14 atleti senza alcun errore!

12:25 – Male Giacomel, altri due errori. Ora scende in 24esima posizione con +1:14.4 di ritardo.

12:24 – Perfetti i norvegesi, perfetti. Laegreid in testa, Christiansen, J.Boe e Dale dietro di lui. Gli altri tutti sopra i 15” di distacco.

12:23 – Si va verso il secondo poligono. Il ritardo di Giacomel, ventesimo attualmente, dalla testa è di 32”.

12:20 – Torna sui primi tre anche Dale. Quindi quattro norvegesi appaiati in testa alla corsa ai 4 Km. Il primo degli “altri” è Fillon Maillet a otto secondi di distacco.

12:18 – Giacomel con un errore, esce dal primo poligono in ventesima posizione.

12:17 – I norvegesi sono perfetti al primo poligono e vanno in testa. J.Boe, Christiansen e Laegreid in testa alla corsa.

12:13 – Sia al primo che secondo intermedio (1,5 Km) Giacomel è sedicesimo. Gruppo ovviamente compatto davanti, ma leader in questo momento è Jacquelin davanti a J.Boe e Christiansen.

12:10 – Si parte! Un azzurro al via, Tommaso Giacomel.

12:05 – Buongiorno, amici di Sportface. A breve la mass-start che chiude questa terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon per quanto concerne gli uomini.