Biathlon, mass start maschile Le Grand Bornand 2022: startlist, pettorali, orario e italiani in gara

La startlist e i pettorali della mass start maschile di Annecy-Le Grand Bornand, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Appuntamento alle ore 12:10 di domenica 18 dicembre per la terza e ultima gara maschile del weekend francese, con i migliori 30 atleti tra classifica generale e di tappa che si daranno battaglia nella prima partenza in linea della stagione. Pettorale 1 per il leader Johannes Boe, che dopo le difficoltà con i materiali nell’inseguimento cercherà riscatto. Norvegesi presenti in quantità, a partire anche da Christiansen che è reduce dalla vittoria proprio nella pursuit davanti al connazionale Laegreid. In casa Italia sarà presente con il pettorale 21 Tommaso Giacomel, nota decisamente positiva di questo inizio di stagione: l’azzurro è reduce dal brillante nono posto nell’inseguimento ed è ormai una certezza ai massimi livelli.

La startlist