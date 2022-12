Biathlon, risultati e classifica mass start maschile Annecy-Le Grand Bornand 2022: Dale guida un dominio norvegese, Giacomel 13esimo

I risultati e la classifica finale della mass start maschile di Annecy-Le Grand Bornand, terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023. Un dominio da parte della Norvegia, che si prende tutto il podio e cinque delle prime sei posizioni al traguardo. Clamorosa è la rimonta di Johannes Dale, che dopo aver sbagliato nei primi poligoni di gara sfrutta gli errori dei connazionali negli ultimi tiri in piedi e poi sugli sci va a riprendere tutti. Nell’ultimo tratto recupera 10” di distacco a Laegreid, superandolo definitivamente a poche centinaia di metri dall’arrivo. Chiude il podio Johannes Boe. Quinto è Christiansen, sesto Tarjei Boe. L’unico ad infilarsi nel dominio norvegese è Fabien Claude, che arriva quarto al traguardo.

Ancora una prestazione incoraggiante da parte di Tommaso Giacomel, il quale sbaglia un po’ troppo nei poligoni a terra, ma è autore di un’ottima seconda parte di gara. Recupera circa dieci posizioni tra il terzo e il quarto poligono e finisce 13esimo con un distacco di +54.3 dalla testa. Altri punti importanti per la classifica dell’azzurro.

ORDINE DI ARRIVO

1. J.Dale (NOR) 35:02.2

2. S.H. Laegreid (NOR) +0.3

3. J.T. Boe (NOR) +10.6

4. F. Claude (FRA) +17.2

5. V.S. Christiansen (NOR) + 19.1

6. T. Boe (NOR) +20.6

7. B. Doll (GER) +25.8

8. S. Stalder (SUI) +31.8

9. F.F. Andersen (NOR) +40.9

10. T. Harjula (FIN) +45.7

13. T. Giacoemel (ITA) +54.3