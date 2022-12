Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: classifica aggiornata dopo mass start Annecy-Le Grand Bornand

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di biathlon aggiornata dopo la mass-start di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia. Continua la fuga di Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid, che hanno un margine piuttosto ampio su Jacquelin. Dale con il successo nella mass-start rientra nei primi dieci. Ancora punti importanti per Giacomel, che ora è vicino alla top-20. Di seguito la classifica generale aggiornata con le prime dieci posizioni e quelle degli italiani.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA CLASSIFICA GENERALE CON I PRIMI DIECI

1. Johannes Boe (NOR) 599

2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 565

3. Emilien Jacquelin (FRA) 319

4. Vetle Christiansen (NOR) 285

5. Fabien Claude (FRA) 275

6. Martin Ponsiluoma (SWE) 273

7. Johannes Dale (NOR) 273

8. Quentin Fillon Maillet (FRA) 270

9. Sebastian Samuelsson (SWE) 265

10. Filip Fjeld Andersen (NOR) 258

GLI ITALIANI

21. Tommaso Giacomel (ITA) 152

54. Patrick Braunhofer (ITA) 17