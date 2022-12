LIVE – Biathlon, mass start femminile Annecy-Le Grand Bornand 2022: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Per l’Italia saranno al via le due big, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, a caccia di altri importanti risultati. Appuntamento alle ore 14.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

LA START LIST

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

14.50 – Dorothea Wierer chiude dodicesima, Lisa Vittozzi ventitreesima

14.49 – VINCE HAUSER, DAVANTI A SIMON, A.CHEVALIER ED E.OEBERG

14.48 – Dorothea crollata sugli sci: adesso è undicesima

14.46 – Hauser se ne va, raddoppia il suo vantaggio e vola verso la vittoria

14.44 – La situazione dopo l’ultimo poligono: Hauser ha 7 secondi di vantaggio su A.Chevalier e su J.Simon, quarta C.Chevalier staccata di 23 secondi. Wierer nona a 32 secondi. Vittozzi ha commesso un altro errore ed è ventisettesima

14.43 – Wierer commette un errore!

14.43 – SBAGLIANO LE DUE SORELLE, HAUSER NO E VOLA AL COMANDO!

14.40 – Magnusson sta perdendo tanto sugli sci e quindi al comando, al momento, ci sono le sorelle Chevalier! Wierer ottava a 30 secondi, tra non molto il quarto poligono

14.37 – Vittozzi trova lo zero in piedi e sale ventinovesima

14.36 – A.Chevalier ha sette secondi di vantaggio su Magnusson. Wierer settima a 24 secondi dalla vetta

14.35 – Chevalier e Magnusson trovano lo zero, tutte le altre sbagliano. Wierer commette un errore

14.34 – Sta per concludersi il terzo giro, al termine del quale ci sarà il primo poligono in piedi. Wierer non è riuscita a chiudere il gap con le quattro di testa

14.31 – Dopo due poligono in testa ci sono E.Oeberg, Chevalier, Hauser e Tandrevold. Dorothea Wierer è quinta a 5 secondi dalle quattro di testa. Vittozzi trentesima ed ultima a quasi due minuti

14.29 – Molto bene Dorothea Wierer che trova nuovamente lo zero ed è quinta. Altri due errori per Lisa Vittozzi, è fuori dai giochi

14.27 – Dieci atlete in dieci secondi al comando, Dorothea è nel gruppone

14.22 – Simon, Tandrevold ed E.Oeberg al comando. Wierer ottava a nove secondi, Vittozzi ventottesima a 50 secondi dalla vetta

14.22 – ZERO DI DOROTHEA WIERER! Mentre due errori per Lisa Vittozzi

14.21 – Eccoci al primo poligono

14.17 – Tandrevold partita forte e guida il gruppo

14.15 – SI COMINCIA!

14.10 – In questo format di gara tutte le atlete al via partono in contemporanea e dovranno affrontare cinque giri con quattro poligono (due a terra e due in piedi)

14.05 – Al via trenta atlete, per l’Italia Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a caccia di un piazzamento importante

14.00 – Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della mass start femminile di biathlon. Tra 15 minuti si comincia!