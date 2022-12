Biathlon, mass start femminile Annecy-Le Grand Bornand 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming della mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Per l’Italia saranno al via le due big, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, a caccia di altri importanti risultati. Appuntamento alle ore 14.15 di questo pomeriggio, domenica 18 dicembre. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

