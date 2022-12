LIVE – Varese-Trieste 104-99, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Varese-Trieste, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Brase si presenta a questo appuntamento casalingo arrivando da due sconfitte consecutive, ma avendo dato spettacolo contro Virtus Bologna e Pesaro, confermandosi tra le realtà più importanti almeno di questo avvio di stagione. Avversari odierni saranno gli uomini di coach Legovich, che invece stazionano nella parte bassa della classifica e sono quindi alla ricerca di un risultato importante. Inoltre, ben due sui tre successi fin qui ottenuti in campionato sono arrivati in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 18 dicembre sul parquet del Palasport Lino Oldrini, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VARESE-TRIESTE 104-99

Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINISCE LA PARTITA

0:19 – Ross ancora decisivo dai tiri liberi: 104-99

0:30 – Ross trasforma due tiri liberi: 102-99

0:52 – Tripla di Ross! 100-99

2:50 – Ross appoggia due punti a canestro: 95-91

3:34 – Bartley trasforma ben tre tiri liberi: 93-91

3:53 – Ross preciso dalla lunetta: 93-88

4:29 – Schiacciata di Johnson: 91-88

OVERTIME

0:10 – Markel Brown a segno in sospensione: 88-88

0:25 – Tripla Davis! 86-88

0:34 – Markel Brown segna solo un tiro libero: 86-85

0:42 – Bartley pareggia i conti: 85-85

1:59 – Owens segna due liberi: 85-81

2:24 – Bartley! Trieste è lì: 83-81

3:02 – Tripla di Gaines! 83-79

3:44 – Markel Brown respinge l’assalto di Trieste: 83-75

4:44 – Tripla di Ross: 81-70

5:18 – Caruso dalla lunetta: 78-68

5:26 – Davis in sospensione: 76-68

5:40 – Ross a segno in contropiede: 76-66

5:50 – Bartley va a segno anche ai liberi: 74-66

8:30 – Bartley completa il gioco da tre punti: 74-64

ULTIMO QUARTO

0:13 – Tripla Woldetensae! 72-59

0:42 – Lever preciso dalla lunetta: 69-57

2:08 – Liberi a segno per Markel Brown: 69-55

2:49 – Tripla di Woldetensae: 65-53

3:28 – Ancora Gaines da tre punti: 60-51

3:50 – Gaines prova a tenere a galla i suoi con tre punti: 58-48

4:10 – Time-out per Trieste!

4:16 – Ross mette due punti in sospensione: 56-45

4:56 – Trieste prova a rispondere con quattro punti di fila: 52-42

6:37 – Parziale di 5-0 in favore di Varese: 52-38

INTERVALLO

0:18 – Liberi a segno per Gaines: 45-37

0:56 – Markel Brown da tre punti! 45-35

1:02 – Ross trova due punti in corsa: 42-35

1:47 – Owens trova il fondo della retina: 40-33

2:09 – Lever appoggia due punti a canestro: 38-33

3:13 – Canestro da tre punti per Davis! 38-31

4:07 – Davis! Trieste a meno otto: 36-28

5:21 – Spencer riporta a meno dieci Trieste: 36-26

8:04 – Woldetensae la mette da tre punti: 31-18

SECONDO QUARTO

0:05 – Ferrero preciso dalla lunetta: 26-16

1:16 – Tripla di De Nicolao! 22-16

2:38 – Ross trasforma un solo libero: 17-14

3:29 – Aggancio Trieste con la tripla di Davis: 14-14

4:27 – Caruso da due punti! 12-9

5:09 – Owens ne appoggia altri due a canestro: 9-9

6:19 – Owens da due punti e sorpasso Varese: 7-6

8:11 – Tripla di Markel Brown! 3-4

9:39 – Spencer trova due punti in contropiede: 0-2

PRIMO QUARTO

ORE 17:55 – Buonasera amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale di Varese-Trieste. A breve la palla a due!