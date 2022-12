LIVE – Mavericks-Lakers 124-115, NBA 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, sfida valida per la regular season della NBA 2022/2023 di basket. Nel giorno di Natale, brillano le stelle della pallacanestro statunitense all’American Airlines Center. Luka Doncic contro LeBron James rappresentano la portata più prelibata del giorno, pronti a dare spettacolo alla ricerca di un successo importante anche in chiave classifica, soprattutto per King James e compagni. Infatti, i Lakers continuano a raccogliere risultati altalenanti, e arrivano da tre sconfitte di fila, complice l’assenza prolungata di Davis. Dall’altra parte, invece, un Doncic in grande spolvero, reduce dai 50 punti contro Houston. La palla a due è fissata alle ore 20:30 (italiane) di domenica 25 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

MAVERICKS-LAKERS 124-115

FINE QUARTO QUARTO 124-115

11′ – La partita si avvia stancamente verso la fine, con Doncic che rischia di non completare la tripla doppia (attualmente è a 32 punti, 9 assist e 9 rimbalzi). 124-110

8′ – Fallo fischiato a Doncic su Reaves: sarebbe stato il sesto e quindi espulsione. La revisione al video fa cambiare idea agli arbitri. Lo sloveno va in lunetta e fa 2/2. 121-103

6′ – Gioco da tre di Doncic, poi due triple di Schroder; in mezzo, Hardaway e quattro punti Wood. 115-101

3′ – Altri tre punti di James (tra cui un libero per fallo tecnico fischiato a Wood). 99-87

1′ – Tripla Reaves e 2/2 di LeBron: è cominciato l’ultimo quarto. 94-80

FINE TERZO QUARTO 94-75

12′ – 2/2 Beverley, poi Wood sbaglia la tripla finale. 94-75

12′ – Doncic ora dà spettacolo: sbaglia, si prende il rimbalzo e ne mette altri due, arrivando a 23. 91-71

10′ – Triple di Bullock e Hardaway, 0/2 di Gabriel. 82-65

8′ – Il parziale da 33-11 racconta tutto del momento della partita: time out Lakers per cercare di tamponare l’emorragia. 76-65

7′ – Assist spettacolare di Doncic per Hardaway, che dall’angolo ne mette altri tre. Lakers decisamente in difficoltà in questa fase. 67-63

5′ – Arriva un’altra tripla di Dinwiddie, il canestro di James fissa il vantaggio Lakers a un possesso. 60-63

4′ – Dallas alza clamorosamente le percentuali da tre in questi minuti: a segno anche Hardaway, -3 e time out Lakers. 55-58

3′ – James segna e ispira Bryant, Dallas rimane attaccata alla partita con le triple di Wood e Dinwiddie. 52-58

1′ – Tripla di Dinwiddie ad inaugurare il secondo tempo. 46-54

FINE SECONDO QUARTO 43-54

12′ – Gioco da tre di Wood, poi tripla di Beverley e 1/2 di Doncic. 43-54

10′ – Il canestro “sputa” la tripla di Hardaway, Westbrook firma il nuovo +11. 37-48

8′ – Wood e Hardaway (tripla) riportano i Mavericks a -6. Time out Lakers. 35-41

5′ – Altri quattro punti di James, che dà spettacolo; in mezzo, la tripla sbagliata da Bertans. Time out Dallas. 30-41

1′ – Tripla Bertans, risponde il solito James. 24-30

FINE PRIMO QUARTO 21-28

12′ – 1/2 Westbrook, fallo in attacco di Doncic, tripla finale sbagliata da LeBron. 21-28

10′ – Le triple di Doncic e Bertans riportano i Mavericks a -6. 19-25

9′ – Arrivano i primi punti per Doncic, al primo tiro, dopo un’azione personale. 13-23

6′ – James arriva già in doppia cifra, Schroder ne aggiunge altri due. 9-21

5′ – I Lakers lasciano triple non contestate agli avversari, a ragione (1-4 Mavericks dall’arco), poi James disegna un assist a tutto campo per Bryant, che schiaccia il +11. Time out Dallas. 6-17

4′ – Dallas muove bene la palla ma la palla non entra. James ne mette altri quattro in transizione. 6-15

2′ – Si sblocca LeBron James, che realizza due canestri consecutivi, il primo vincendo il duello con Doncic. 5-9

1′ – Si comincia, primo possesso Lakers e subito tripla dall’angolo di Walker. 0-3

20:40 – È il momento dell’inno nazionale, a seguire finalmente comincerà la partita.

20:20 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, al via tra pochi minuti.