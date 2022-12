Mavericks-Lakers stasera in tv: canale, orario e diretta streaming NBA 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, sfida valida per la regular season della NBA 2022/2023 di basket. Nel giorno di Natale, brillano le stelle della pallacanestro statunitense all’American Airlines Center. Luka Doncic contro LeBron James rappresentano la portata più prelibata del giorno, pronti a dare spettacolo alla ricerca di un successo importante anche in chiave classifica, soprattutto per King James e compagni. Infatti, i Lakers continuano a raccogliere risultati altalenanti, e arrivano da tre sconfitte di fila, complice l’assenza prolungata di Davis. Dall’altra parte, invece, un Doncic in grande spolvero, reduce dai 50 punti contro Houston. La palla a due è fissata alle ore 20:30 (italiane) di domenica 25 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Mavericks-Lakers di NBA.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sull’emittente satellitare Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, oppure in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Inoltre, in via eccezionale, il match verrà trasmesso anche in chiaro su Cielo, al canale 26 del digitale terrestre. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche delle due Conference aggiornate in tempo reale per non perdersi davvero nulla.