Meravigliosa affermazione di Martina Trevisan nel Wta 1000 di Guadalajara (Messico). La tennista toscana ha battuto a sorpresa la ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 6-0 4-6 6-3 e vola agli ottavi di finale dove affronterà Coco Gauff.

La cronaca – Grande partenza da parte della tennista fiorentina che strappa per due volte nei primi due game la battuta alla sua avversaria a quindici e a zero. Siniakova non riesce a reagire e sembra essere entrata in campo in versione sottotono. Trevisan ne approfitta per infliggere il bagel alla sua avversaria, mostrando grande intensità in ogni scambio, a differenza della ceca, molto fallosa e scarica sulle gambe.

Trevisan parte forte anche nel secondo set, piazza subito il break e amplia il parziale di game vinti a 8-0. Siniakova prova a reagire, riuscendo ad ottenere il contro-break sul 2-2, sul 3-3 e sul 4-4. La ceca finalmente tiene il servizio per la seconda volta nella partita e sale sul 5-4: l’azzurra non sfrutta una palla del 5-5 e con un paio di errori di dritto e uno di rovescio cede il servizio e il set sul 6-4.

Nel terzo parziale Trevisan trova il break nel quinto gioco: l’azzurra difende il servizio ai vantaggi per salire sul 5-3 e chiude sul 6-3 con un altro break, reagendo alla grande dopo un finale amaro di secondo set.

Fuori invece Elisabetta Cocciaretto che lotta, ma cede 7-6 6-3 contro Cori Gauff: la marchigiana ha disputato un buon match nel primo set, ma alla fine ha ceduto il passo alla più forte avversaria.