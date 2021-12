Volley, Mondiale per Club 2021: Trento di bronzo, Funvic battuto in tre set

by Deborah Sartori

Itas Trentino, Mondiale per Club 2021 volley - Foto: Gustavo Rabelo/BHFOTO

L’Itas Trentino è medaglia di bronzo al Mondiale per Club 2021 di volley maschile. La formazione di coach Lorenzetti, dopo la dolorosa sconfitta al tie-break nel derby italiano con Civitanova, ha superato con un secco 3-0 (25-18, 25-18, 25-18) il Funvic Taubatè nella finale per il terzo posto del torneo, in corso di svolgimento a Betim, in Brasile. Partita mai in discussione, con Kaziyski e compagni capaci di allungare nei momenti decisivi e tenere a debita distanza la squadra brasiliana. Da sottolineare gli 11 punti di capitan Matey Kaziyski e i 15 di Daniele Lavia, mentre al Funvic non bastano gli 11 punti di Krauchuk. Di seguito la cronaca del match.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA – Coach Lorenzetti schiera Sbertoli, Kazyiyski, Podrascanin, Michieletto, Lavia, Lisinac e Zenger. Il Funvic risponde con Murilo Radke, Patrick Gasman, Vitor Yudi, Krauchuk, Felipe Brito, Gabriel Gomes e Thales. Dopo una breve fase di equilibrio (2-2), Trento prova subito a scappar via (7-4) e la formazione brasiliana fatica a tenere il passo (11-6). Il muro trentino lascia passare poco o nulla (14-8), il Funvic prova a trovare le misure (19-15) ma Trento allunga (22-16) e va a prendersi il set (25-18).

Il secondo set inizia invece all’insegna dell’equilibrio, con Trento che passa in vantaggio (6-5) e prova ad allungare (11-9) e i brasiliani che rimangono incollati (12-12). Nella seconda parte di frazione però, la formazione di coach Lorenzetti ritrova precisione e stacca gli avversari (18-15), lanciandosi verso la conquista del set (25-18). Il Funvic prova a reagire nel terzo set (1-3), ma Trento risponde subito e con l’ace di Michieletto pareggia i conti sul 6-6. La formazione di Lorenzetti poi completa il sorpasso e incrementa il vantaggio (12-9), allungando sempre più (20-12). I brasiliani provano a rendere meno impietoso il punteggio (23-15), ma Trento non si fa sorprendere e chiude il set (25-18) che vale la vittoria.