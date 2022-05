Roland Garros 2022, Sinner: “Sono senza parole, brucia molto uscire così”

by Antonio Sepe

Jannik Sinner - Foto Ray Giubilo

Jannik Sinner ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ritiro contro Andrey Rublev nel match di ottavi del Roland Garros 2022. Tanta delusione e amarezza per l’azzurro, fermato da un fastidio al ginocchio sinistro: “Sono senza parole, uscire così brucia davvero molto visto che stavo giocando benissimo“. Il classe 2001 ha poi spiegato come intende procedere: “Dobbiamo decidere cosa è meglio fare. Farò un controllo al più presto, ma se è il momento di investire per il fisico sono pronto a farlo“. Sinner ha quindi ribadito: “Sono il tipo che gioca per vincere il torneo, non mi piace fermarmi agli ottavi o ai quarti. Finora sono sempre andato bene nei grandi tornei, ma vediamo cosa accadrà nella seconda parte della stagione“.

