Highlights Sinner-Rublev 6-1 4-6 0-2 ritiro, quarto turno Roland Garros 2022 (VIDEO)

by Daniele Forsinetti 4

Gli highlights del match tra Jannik Sinner ed Andrey Rublev, valevole per il quarto turno del Roland Garros 2022, in cui l’azzurro è costretto a ritirarsi per un problema al ginocchio sinistro. Jannik domina il primo set e sogna il passaggio del turno, ma purtroppo a metà seconda frazione vede precipitare tutto. Il fastidio al ginocchio, che già lo aveva condizionato nella sfida contro McDonald, torna a tormentarlo. Il classe 2001 non può far altro che ritirarsi e spedire ai quarti Andrey Rublev. Ecco il video degli scambi più belli e dei momenti salienti della partita.

LA CRONACA DEL MATCH