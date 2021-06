Roland Garros 2021, tutto facile per Berrettini: Coria liquidato in tre set

by Giorgio Billone

Matteo Berrettini - FOTO: Mateo Villalba

Tutto facile per Matteo Berrettini contro Federico Coria. Il numero uno d’Italia e numero nove del mondo passeggia sul rivale argentino nel secondo turno del Roland Garros 2021 liquidandolo col punteggio di 6-3 6-3 6-2 in nemmeno due ore di gioco. Solo un break concesso dall’azzurro al suo avversario, che dal canto suo perde la battuta per sei volte e si consegna ben presto al classe 1996, che lo batte per la quarta volta su quattro in carriera.

Berrettini parte benissimo nel primo set e sorprende subito Coria in risposta strappandogli il servizio. Entrambi a questo punto si barcamenano nei loro turni di battuta andando talvolta ai vantaggi ma senza più apprensioni fino al nono game in cui l’argentino soffre di nuovo, si fa breakkare e di conseguenza perde il set 6-3. Nel secondo set c’è più equilibrio e anche Berrettini deve ricorrere ai vantaggi come modo per portare a casa i game al servizio. A subire il break, a ogni modo, è ancora una volta il sudamericano, che nell’ottavo gioco non trova confidenza con la prima e fa sì che Berrettini possa allungare sul 5-3 per poi chiudere al servizio ancora sul 6-3. Visibilmente stanco e sfiduciato, Coria perde per due volte il servizio di seguito nel cuore del secondo set, poi ha un sussulto trovando un controbreak. A questo punto l’italiano decide di accelerare e trova il terzo game vinto in risposta di fila, che lo porta sul 5-2. Al servizio è una formalità e a zero vince il set per 6-2 e dunque il match 3-0 in meno di due ore.