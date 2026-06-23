Open d’Italia 2026 al Circolo Golf Torino: il programma completo

Il DS Automobiles 83° Open d’Italia entra nel vivo al Circolo Golf Torino: dal 25 al 28 giugno i campioni del DP World Tour si sfidano sul percorso piemontese, con tre Major Champions, 19 azzurri in gara, eventi per il pubblico e copertura live su Sky Sport Golf.

Open d’Italia, conto alla rovescia al Circolo Golf Torino

Il DS Automobiles 83° Open d’Italia comincia a prendere forma al Circolo Golf Torino, dove con il Practice Round è partito il conto alla rovescia verso il torneo del DP World Tour in programma dal 25 al 28 giugno.

Quattro giornate di grande golf internazionale saranno anticipate martedì 23 giugno dalla Rolex Young Amateurs Pro-Am e mercoledì 24 giugno dalla Rolex Pro-Am. Cresce intanto l’attesa per i campioni in gara, mentre la Fan Zone si prepara ad accogliere il pubblico con un programma ricco di appuntamenti tra musica, intrattenimento, talk, show cooking e attività dedicate.

L’ingresso sarà gratuito previa registrazione sul sito ufficiale dell’Open d’Italia.

Formula di gara e montepremi

Il DS Automobiles 83° Open d’Italia vedrà in campo 156 giocatori. Il torneo si disputerà sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno, con taglio dopo 36 buche che lascerà in gara i migliori 65 classificati e i pari merito al 65° posto.

Il montepremi complessivo sarà di 3.000.000 di dollari, con 510.000 dollari destinati al vincitore.

Su iniziativa della Fondazione Franco Chimenti, il migliore Under 25 riceverà il “Memorial Franco Chimenti Award”, del valore di 25.000 euro, insieme a una creazione in ceramica dell’artista Pietro Ruffo.

Tre Major Champions e un ex numero uno al mondo

Il field promette spettacolo. Al via ci saranno tre Major Champions, lo statunitense Patrick Reed, l’inglese Danny Willett e Francesco Molinari, insieme all’ex numero uno del mondo Luke Donald, capitano del Team Europe in Ryder Cup per la terza volta consecutiva dopo due vittorie.

In gara anche undici vincitori stagionali, sei giocatori della LIV Golf e i migliori azzurri.

Tra i nomi più attesi figura Patrick Reed, protagonista in Ryder Cup e ripartito dal DP World Tour con due successi a inizio anno e la leadership nella Race to Dubai. Riflettori anche su Danny Willett, otto volte vincitore sul circuito continentale, e su Francesco Molinari, due volte campione dell’Open d’Italia e vincitore del The Open 2018.

Luke Donald porta invece a Torino un palmarès di altissimo livello, con 56 settimane da leader mondiale, cinque successi sul PGA Tour e sei in Europa, oltre a una storia vincente in Ryder Cup da giocatore e capitano.

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I protagonisti internazionali

Tra gli altri partecipanti spicca il cileno Joaquin Niemann, membro della LIV Golf e vincitore di otto tornei con montepremi da 20 milioni di dollari, l’ultimo a maggio nel LIV Golf Korea.

Con lui ci saranno anche il sudafricano Branden Grace, nove volte vincitore sul DP World Tour e una sulla Superlega Araba, lo spagnolo José Luis Ballester, l’australiano Elvis Smylie, il nordirlandese Tom McKibbin e lo spagnolo David Puig.

Tra i vincitori stagionali sul tour europeo sono attesi il sudafricano Casey Jarvis, numero 5 del ranking con due titoli, il tedesco Freddy Schott, l’inglese Dan Bradbury, lo statunitense Jordan Gumberg, l’austriaco Bernd Wiesberger, già vincitore dell’Open nel 2019, lo svedese Mikael Lindberg, il sudafricano Yurav Premlall, il giapponese Kota Kaneko, gli spagnoli Nacho Elvira ed Eugenio Chacarra, oltre allo stesso Puig.

Il campione in carica è il francese Adrien Saddier. Tra i past winner, insieme a Molinari e Wiesberger, ci saranno anche il tedesco Marcel Siem, vincitore nel 2024, il francese Julien Quesne, campione nel 2013 proprio al Circolo Golf Torino, e lo spagnolo Gonzalo Fernandez Castaño, vincitore nel 2007 e nel 2012.

Al via anche gli statunitensi Jeff Overton, tornato a competere dopo un lungo stop per problemi fisici, Charley Hoffman e Ryan Palmer.

Open d’Italia, 19 azzurri in gara

Saranno 19 gli italiani in campo, a caccia di un titolo che manca dal 2016.

Il gruppo azzurro sarà guidato da Francesco Molinari, ultimo italiano a vincere l’Open, e da Edoardo Molinari, che sarà vicecapitano del Team Europe di Ryder Cup per la terza volta consecutiva nel 2027 in Irlanda. Entrambi conoscono perfettamente il percorso, dove sono cresciuti golfisticamente.

Con loro ci saranno Guido Migliozzi, Matteo Manassero e Renato Paratore, già vincitori sul circuito, oltre a Francesco Laporta, Gregorio De Leo, Filippo Celli e Stefano Mazzoli. Assente Andrea Pavan, attualmente infortunato.

Completano la pattuglia italiana Lorenzo Scalise, Jacopo Vecchi Fossa, Matteo Cristoni, Aron Zemmer, Alessandro Nodari, Andrea Romano, Filippo Grossi e gli amateur Giovanni Binaghi, Filippo Ponzano e Michele Ferrero, questi ultimi due tesserati per il Circolo Golf Torino.

Hole in one, in palio una DS 7

Alla buca 16, par 3 di 183 metri, ci sarà anche un premio speciale.

Il primo giocatore capace di realizzare una hole in one si aggiudicherà una DS 7 messa in palio da DS Automobiles, title sponsor dell’evento.

Rolex Young Amateurs Pro-Am e Rolex Pro-Am

L’edizione 2026 dell’Open d’Italia introduce la Rolex Young Amateurs Pro-Am, in programma martedì 23 giugno. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni e ampliare il pubblico dell’evento, attraverso un format più informale rispetto alla tradizionale Pro-Am.

In campo giovani amateur insieme ai professionisti del Tour, con una forte componente lifestyle, social ed entertainment. In rappresentanza del settore paralimpico parteciperanno Giulia Marabotti, Matteo Faccioni e Cristiano Berlanda, reduce dalla vittoria con il Team Europe nella Phoenix Cup, la Ryder Cup per golfisti paralimpici.

Mercoledì 24 giugno sarà invece il giorno della Rolex Pro-Am, con squadre composte da un professionista e tre dilettanti secondo la formula “Tour Scramble”. Per i campioni sarà l’occasione di prendere confidenza con il percorso, mentre gli amateur potranno vivere un’esperienza di gioco al fianco di professionisti internazionali.

L’Open torna in Piemonte per la quattordicesima volta

La Regione Piemonte ospita l’Open d’Italia per la quattordicesima volta. L’ultima era stata proprio al Circolo Golf Torino nel 2014.

Fondato nel 1920, il Circolo Golf Torino è uno dei luoghi storici del golf italiano. Dopo le prime sedi nel basso Canavese, al trotter di Mirafiori e al Colle della Maddalena, dal 1956 ha trovato casa nell’attuale sede de “La Mandria”, nel parco regionale vicino alla Reggia di Venaria Reale.

Tra le pagine più importanti della sua storia si ricordano l’Open d’Italia del 1999, il 70° Open d’Italia Lindt del 2013 e il 71° Open d’Italia by Damiani del 2014. Il Circolo, oggi presieduto da Giorgio Maria Roberto Tadolini, vanta il palmarès più ricco e titolato d’Italia.

Fan Zone, talk show, aperitivo e show cooking

La Fan Zone del Circolo Golf Torino sarà il cuore delle attività extra gara, con appuntamenti quotidiani pensati per unire sport, lifestyle e cultura italiana.

Giovedì 25 giugno, alle 17.30, è previsto un talk show dedicato al rapporto tra golf e calcio. Protagonisti saranno il calciatore Fabio Galante e il presidente FIG Cristiano Cerchiai, con conduzione affidata al giornalista Lorenzo Dallari.

Venerdì 26 giugno, alle 17.30, spazio all’Aperitivo all’Italiana, con un evento di circa due ore dedicato al dialogo tra golf, convivialità e cultura dell’ospitalità italiana. In programma uno show di mixology con Bruno Vanzan, accompagnato dal DJ set di Tommaso Giuffrè e dalla conduzione di Ilaria Cappuccini.

Sabato 27 giugno, alle 17.30, la Fan Zone ospiterà uno show cooking con gli chef Andrea Mainardi e Daniele Persegani, condotto da Barbara Politi. Prevista anche la partecipazione della leggenda del golf italiano Costantino Rocca.

Luke Donald e la masterclass per i giovani

Venerdì 26 giugno, alle 14.00, presso il Driving Range del Circolo Golf Torino, si terrà la “Short Game Masterclass with European Ryder Cup Captain Luke Donald”.

La clinic durerà circa 60 minuti e sarà riservata a 15 giovani atleti selezionati secondo criterio territoriale. Al termine è previsto anche un momento di Q&A con alcuni professionisti, in un format pensato come una sala stampa all’aperto.

Golfpop, il golf diventa più accessibile

Al DS Automobiles 83° Open d’Italia sarà presente anche GOLFPOP, il progetto ufficiale della Federazione Italiana Golf pensato per avvicinare nuovi appassionati a questo sport.

Lo stand dedicato proporrà un’esperienza immersiva e accessibile, con maestri PGAI, simulatori, giochi interattivi e musica, per raccontare un golf sempre più trasversale e aperto.

Sport, territorio e sinergia istituzionale

L’Open d’Italia sarà anche un’occasione per valorizzare Torino e il Piemonte.

Grazie al sostegno della Regione Piemonte, alla sinergia con Camera di commercio di Torino e Turismo Torino e Provincia, e al coordinamento del Comitato Regionale FIG Piemonte, l’evento si inserisce in una rete di collaborazioni tra istituzioni sportive e pubbliche.

Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino e Turismo Torino e Provincia hanno collaborato alla realizzazione di un welcome kit con prodotti tipici dei Maestri del Gusto di Torino e provincia ed eccellenze del territorio destinato ai giocatori. Le stesse realtà saranno presenti con stand dedicati alla promozione turistica nel villaggio commerciale.

Grazie alla collaborazione con GTT, i ragazzi dei centri estivi cittadini potranno visitare l’Open attraverso un servizio di trasporto dedicato. Durante gli eventi istituzionali della Federazione e negli spazi hospitality verranno inoltre valorizzati prodotti e specialità del territorio.

Sostenibilità e certificazione ISO 20121

Prosegue anche l’impegno della Federazione Italiana Golf sul fronte della sostenibilità.

Nel 2025 la FIG ha avviato, insieme a Ecoevents, Sustainability Partner FIG, il progetto “Golf Revolution”, nato per ridurre l’impatto dell’organizzazione dell’Open d’Italia e rafforzare la sensibilità sui temi ambientali, sociali e di governance.

In occasione dell’82° Open d’Italia all’Argentario Golf Club sono state introdotte azioni di misurazione e compensazione dell’impatto in termini di CO2, con ottenimento della certificazione ISO 20121.

Nel 2026 gli obiettivi sono il rinnovo della certificazione ISO 20121 per il DS Automobiles 83° Open d’Italia e la prima certificazione del 28° Ladies Italian Open, in programma dal 25 al 27 settembre presso il Golf Club Milano.

Premiazioni, Hickory Golf e screening gratuiti

Sabato 27 giugno il Media Center del Circolo Golf Torino ospiterà diverse cerimonie istituzionali.

Alle 11.00 la FIG consegnerà il Seminatore d’oro 2025 al Circolo che si è maggiormente distinto nello sviluppo giovanile Under 18. Alle 11.30 si terrà la cerimonia “Impegnati nel Verde”, riconoscimento ambientale rilasciato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Alle 15.00 l’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti consegnerà il premio “Pallina d’oro AIGG”.

Sempre sabato 27 giugno, alle 12.00, nell’area del campo pratica ci sarà spazio per l’Hickory Golf, con l’esibizione dell’Associazione Italia Hickory Golf asd. I giocatori italiani si esibiranno con mazze da golf di 100 anni e abbigliamento d’epoca, mettendo a disposizione sacche e mazze hickory per chi vorrà provare.

Golf e prevenzione si incontreranno invece con il progetto Golf4Heart. HCF Fondazione ANMCO per il Tuo cuore ETS sarà presente al Circolo Golf Torino con screening cardiovascolari gratuiti giovedì 25 giugno dalle 14.00 alle 17.30 e venerdì 26 giugno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

Open d’Italia in diretta su Sky Sport Golf

Il DS Automobiles 83° Open d’Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf con 19 ore e 30 minuti di copertura live.

Programmazione Sky Sport Golf

Giovedì 25 giugno: dalle 13.00 alle 18.00

Venerdì 26 giugno: dalle 13.00 alle 18.00

Sabato 27 giugno: dalle 13.30 alle 18.00

Domenica 28 giugno: dalle 12.00 alle 17.00

La telecronaca sarà affidata a Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Silvio Grappasonni. Al Circolo Golf Torino saranno presenti Alessandro Lupi e Francesca Piantanida per servizi e interviste.

Rai Radio2 racconta l’Open

Rai Radio2 seguirà il DS Automobiles 83° Open d’Italia con collegamenti live, approfondimenti, musica e intrattenimento. L’inviata Camilla Ferranti sarà al Circolo Golf Torino per accogliere personaggi e ospiti della manifestazione.

Giovedì 25 e venerdì 26 giugno sono previsti collegamenti con “Il Pomeriggio di Radio2”, in onda dalle 16.30 alle 18.00.

Sabato 27 giugno spazio a collegamenti durante “Radio2 Music Room Weekend”, dalle 13.45 alle 16.00, e “Tutti Nudi a Radio2”, dalle 16.00 alle 18.00.

Domenica 28 giugno collegamenti durante “Spettinati”, dalle 10.30 alle 12.00, e “Radio2 Music Room Weekend”, dalle 13.45 alle 16.00.

Partner dell’evento

Il DS Automobiles 83° Open d’Italia ha come partner istituzionali Ministero del Turismo, Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, PiemonteIS Eccellenza Piemonte e Turismo Torino e Provincia.

L’evento si svolge con il supporto di DS Automobiles, title sponsor, Rolex, main sponsor, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, official bank, Unipol ed Enel, official sponsor, Fortinet, official cybersecurity partner, GTZ Distribution – Nike, official technical sponsor, Technogym, official training partner, Henoto e Villa Antinori, special partner, Acqua San Bernardo, Caffè Vergnano e Sharp, official supplier, Gazzetta dello Sport e Rai Radio2, media partner.

La manifestazione gode inoltre del patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Fiano, Robassomero e CONI. Official advisor Infront Italy.