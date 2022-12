F1, Wolff elogia Hamilton: “Il 2022 è stato difficile, lui è stato ammirevole”

Il team principal Mercedes, Toto Wolff, ha parlato sul podcast Beyond The Grid del sito ufficiale della F1. Ecco le sue parole su Hamilton: “Il suo 2022 è stato estremamente difficile, perché gli abbiamo dato uno strumento che non era in grado di vincere. Inoltre, i piloti avevano una macchina imprevedibile, instabile, buona a volte, non buona in altre circostanze, non qualcosa con cui puoi lavorare e sviluppare. Ma come personalità e per il modo con cui ha attraversato la stagione è stato davvero ammirevole. Ci sono stati momenti in cui la squadra si è sentita giù a causa della mancata prestazione ed è qui che le ha motivate, e questo è veramente il tratto di una personalità che non ho mai visto prima con uno sportivo professionista”.

E ancora: “Hamilton come parte della dirigenza della Mercedes? Direi di sì. Ovviamente c’è il suo coinvolgimento nello sviluppo della vettura e la sua presenza in fabbrica, ma penso che nei fine settimana di gara sia diventato una figura importante. Lui è forse un po’ come era Michael Schumacher ai tempi. O penso a Tom Brady nelle squadre di football americano, vvero diventa più di un semplice giocatore o solo un pilota. Sei emotivamente parte della squadra, e lui sicuramente lo è. È nella squadra ormai da 10 anni ed è un membro del team”.