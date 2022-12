F1, Arnaoux: “Binotto andava cacciato parecchi anni fa. Errori imperdonabili”

L’ex pilota Ferrari, René Arnoux ha parlato a La Gazzetta dello Sport, scuotendo un po’ il mondo della F1. Ecco le sue parole in merito all’allontanamento di Binotto dalla Ferrari: “Gli errori che ha commesso sono imperdonabili. Non sono mai stato dalla sua parte. Uno che dice ‘andrà meglio l’anno prossimo’ non merita quel posto. Io l’avrei già messo fuori parecchi anni fa. È intollerabile un comportamento come il suo quando sei in testa alla più bella squadra del mondo. Jean Todt può piacere o meno, ma non avrebbe mai detto ‘andrà meglio l’anno prossimo’. Vinceva e quando aveva vinto pensava all’anno dopo. Ma di Todt e Dennis ce ne sono pochi”.

E ancora: “Vasseur? Lo conosco poco. Abbiamo visto i risultati che ha fatto con una squadra di media fascia come l’Alfa. Ma gestire l’Alfa e gestire la Ferrari sono cose molto diverse. Ha la competenza necessaria e spero che riesca a tirare sua la squadra sotto l’aspetto della tecnologia e della strategia, senza le quali il mondiale non lo vinci. Spero che a Maranello separeranno bene i ruoli tra team principal e direttore tecnico. Accorparli è stato un errore. Vasseur deve trovare le persone giuste e non sapere come è fatto un cambio o un motore. Todt se ne fregava. Quando hai Ross Brawn, Rory Byrne e Paolo Martinelli devi solo farli lavorare bene…. Quest’anno il telaio e il motore c’erano, l’affidabilità no. Ma soprattutto abbiamo sbagliato tante volte le strategie. E in quel campo c’è da fare pulizia. Direi che c’è da buttare tutto. E trovare qualcuno che sia capace. A Maranello è molto complicato perché c’è molta pressione, serve uno con il pugno forte. Devi pensare che quel che conta è il risultato. Vasseur deve fare come Todt…”.