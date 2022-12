Campionati italiani Taekwondo: tricolore per Smiraglia e Gerrone

Sono terminati quest’oggi i Campionati Italiani di taekwondo 2022. Nell’ultima giornata a brillare sono state Maristella Smiraglia (classe 1996, categoria -73 kg), arrivata al sesto titolo tricolore della sua carriera, e Antonio Gerrone (classe 2004), vincitore della gara maschile dei -80 kg. Oltre a loro, a vincere in questo 4 dicembre sono stati: Stefano Maggiore (-74 kg), Daniele Leardini (-87 kg), Alfredo Talotti (+87 kg), Natalia D’Angelo (-67 kg) e Alessandra Ilic (+73 kg).

Angelo Cito, Presidente della FITA al termine della competizione ha dichiarato: “E’ stata la nostra prima volta qui a Torino, una città che si adatta molto allo sport. Sono contento di quanto si è visto, abbiamo potuto osservare delle giovani e dei giovani pronti a lottare con grande preparazione per i titoli italiani. Venivamo tutti da un periodo non facile e di ripartenza: definirei come “molto positiva” questa edizione dei Campionati”.

Di seguito i risultati dei podi di domenica 4 dicembre 2022:

-74 kg M

1. Stefano Maggiore

2. Francesco Cordeschi

3. Guido Marino

3. Marcus Campbell

-80 kg M

1. Antonio Gerrone

2. Luciano Bonaccorso

3. Capogrosso Salvatore Nicolo’

3. Monticelli Moreno

-87 kg M

1. Daniele Leardini

2. Francesco Irco

3. Alexander Zadra

3. Andrea Sorce

+87 kg M

1. Alfredo Talotti

2. Molin Mattia

3. Gabriel De Simone

3. Dimitri Marotti

-67 kg F

1. Natalia D’Angelo

2. Sara Nuzzo

3. Serena Fiordelmondo

3. Michelle Kovalenko

-73 kg F

1. Maristella Smiraglia

2. Maria Rampelotto

3. Martina Di Palma

3. Marica Bucci

+73 kg F

1 Alessandra Ilic

2. Ana Ciuchitu

3. Katja Eccher

3. Laura Giacomini