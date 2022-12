Judo: Scutto e Giuffrida di bronzo al Masters di Gerusalemme

Doppio bronzo in casa Italia al JudoMasters di Gerusalemme 2022. In primo luogo infatti Assunta Scutto ha vinto con Morand, Stojadinov e Rishony, perdendo poi solo in semifinale con la Koga. Nella finale per il bronzo però ha dominato contro la kazaka Abuzhakynova, conquistando il podio.

Odette Giuffrida ha invece sconfitto la Ballhaus, la Keldiyorova e ha perso la semifinale con la Giles. Nello spareggio per il podio ha però battuto l’israeliana Gefen Primo, conquistando la sua terza medaglia nei 52 kg in un Masters.