Jude, Grand Prix Qingdao: il risultato dei 7 azzurri impegnati, domani Basile

La giornata inaugurale del Grand Prix di Qingdao 2026 si chiude senza acuti per la nazionale italiana di judo, impegnata nella corsa ai punti per i prossimi Giochi Olimpici.

Il bilancio del primo giorno di gare sul tatami cinese

I 7 azzurri saliti sul tatami in questo ottavo appuntamento stagionale del World Tour escono di scena prima dei quarti di finale.

Il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 subisce subito una battuta d’arresto, poiché nessuno dei nostri portacolori riesce ad accedere al Final Block o ai ripescaggi della competizione.

Il bilancio complessivo del day-1 per la squadra italiana è di 2 match vinti e 7 persi. Da segnalare l’assenza di Giulia Carnà, regolarmente iscritta nel tabellone della categoria -57 kg ma che purtroppo ha partecipato a nessun incontro.

Le uniche atlete in grado di superare l’incontro d’esordio a Qingdao sono Giulia Ghiglione nei -48 kg e Kenya Perna nei -52 kg. Il loro percorso si interrompe però agli ottavi di finale: Ghiglione cede di fronte alla russa Marina Vorobeva, mentre Perna viene sconfitta dalla forte tedesca Mascha Ballhaus, testa di serie numero 1 del tabellone.

Gli eliminati al primo turno e il programma di domani

Finisce subito invece il torneo degli altri judoka italiani in gara in questa prima giornata. Nei -66 kg Alessio De Luca viene eliminato al primo turno contro il giapponese Hifumi Abe, un vero mostro sacro del judo mondiale, e anche Giuseppe De Tullio non supera l’ostacolo iniziale del suo lato del tabellone. Semaforo rosso al debutto pure per Anna Iovino nei -48 kg, Gaia Stella nei -52 kg e Michela Terranova nei -57 kg.

Domani tocca ad altri 7 atleti italiani cercare il riscatto e dare la caccia al podio, almeno con il nostro Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016. Un appuntamento da non fallire per la corsa a Los Angeles 2028.

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