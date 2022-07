Tour de France 2022, pagelle quindicesima tappa: Jasper Philipsen regola tutti a Carcassonne

by Mattia Pagano

Jasper Philipsen - Foto LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI

La quindicesima tappa del Tour de France 2022 (Rodez – Carcassonne, 202 km) è stata vinta in volata da Jasper Philipsen, che ha regolato il solito Wout Van Aert e Mads Pedersen. La frazione odierna è stata caratterizzata da un grande caldo e grande nervosismo in gruppo, con una fuga iniziale di Politt e Honorè e un tentativo finale di Gougeard e Thomas, ripreso solamente nell’ultimo chilometro.

L’ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Le pagelle dei protagonisti

Jasper Philipsen 10:

Il belga trova finalmente la prima vittoria in carriera al Tour dopo quattro secondi posti e quattro terzi posti tra questo e lo scorso anno, e lo fa con una volata incredibile in rimonta su Van Aert e Pedersen, rendendo perfetto il lavoro del suo team.

A Parigi avrà la chance per il bis.

Wout Van Aert 9:

La maglia verde trova il quarto secondo posto e il sesto podio in questo Tour, dopo aver provato ad inizio tappa ad andare in fuga con Politt e Honorè.

Sempre tra i migliori in queste frazioni, tenterà sicuramente ancora di raggiungere la terza vittoria da qui a Parigi.

Mads Pedersen 8:

Buonissima anche la volata del danese, che viene battuto da due corridori con una velocità di punta superiore.

Si conferma comunque tra i migliori di questo Tour de France, e anche lui si farà vedere ancora nei prossimi giorni.

Benjamin Thomas 8:

Il francese ci prova con un tentativo insieme a Gougeard (7), ma nonostante sembrino spacciati non mollano, soprattutto lui che viene ripreso solamente nell’ultimo chilometro a gruppo lanciato.

Nils Politt e Mikkel Honorè 7.5:

I due vanno in fuga dall’inizio della tappa con Van Aert, ma restano da soli quando il belga si rialza.

Bravissimi nel farsi più di metà tappa davanti da soli, cosa mai scontata soprattutto visto il grande caldo.

Peter Sagan 7:

Lo slovacco ottiene il secondo quarto posto in questo Tour, non lottando mai per il successo, ma purtroppo ormai questa sta diventando la consuetudine per il tre volte campione del mondo.

Dylan Groenewegen 6:

L’olandese chiude solo al sesto posto in volata non riuscendo a trovare lo spazio giusto nel finale.

Dovrà dunque aspettare Parigi per ottenere il bis dopo la vittoria in Danimarca.

Alexander Kristoff 5:

Il norvegese non riesce a piazzarsi in top 10 nonostante nel finale fosse presente, non sfruttando una delle pochissime occasioni in cui poteva giocarsi le sue chance.