Giro di Sicilia 2021, seconda tappa oggi in tv e streaming: orari Selinunte-Mondello

by Michele Muzzarelli

Mondello Palermo - Foto Skylinewebcams

Il Giro di Sicilia 2021 prosegue oggi con la seconda tappa, lunga 173 chilometri da Selinunte a Mondello. Dopo la vittoria di Molano a Licata, il gruppo riparte per una frazione sulla carta ancora da sprint, ma con alcuni “strappetti” che nel finale potrebbero cambiare le carte in tavola. Andiamo quindi a scoprire come seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La seconda tappa del Giro di Sicilia prenderà il via da Selinunte (Castelvetrano) alle ore 10:40, mentre l’arrivo a Mondello (Palermo) è previsto tra le 14:45 e le 15:15 in base alla media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport a partire dalle 13:20, ma anche in diretta streaming tramite RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà il Giro di Sicilia 2021 in tempo reale e giorno per giorno con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

